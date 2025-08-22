باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - آندری یِرماک، رئیس دفتر ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، روز جمعه فاش کرد که پیشنهاد اصلاح این نهاد را داده است، زیرا مشخص شده که «تعداد قابل توجهی» از کارکنان آن باید در ارتش استخدام شوند.

یرماک در پستی در تلگرام نوشت: «ما در مورد کارکنان در تمام سطوح صحبت می‌کنیم. در تمام بخش‌ها بدون استثنا. ولودیمیر زلنسکی از این ایده حمایت کرد. این منصفانه است. زیرا این افراد دقیقاً معیار شرافت، اخلاق و وفاداری به اوکراین هستند.»

پست یرماک در میانه گمانه‌زنی‌ها درباره یک ملاقات احتمالی بین زلنسکی و همتایانش از ایالات متحده و روسیه، دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین، برای بحث درباره صلح منتشر شد. زلنسکی سپس روسیه را متهم کرد که سعی دارد از چنین بحث‌هایی اجتناب کند. در همین حال، ترامپ اوکراین را تشویق کرد که اگر می‌خواهد در این درگیری پیروز شود، حمله کند هرچند احتمال پیروزی او کم است.

منبع: خبرگزاری فرانسه