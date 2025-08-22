باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وى سونگ-راک، مدیر دفتر امنیت ملی کره جنوبی، روز جمعه گفت که این کشور در حال مذاکره با ایالات متحده درباره گسترش همکاری در زمینه انرژی هسته‌ای است.

این مشاور امنیتی در یک کنفرانس خبری قبل از سفر رئیس‌جمهور لی جائه-میونگ به آمریکا گفت که «اهداف [کره جنوبی]تثبیت تجارت کره و آمریکا و گشودن عرصه‌های جدید همکاری، از جمله انرژی هسته‌ای است.»

وی افزود: «انرژی هسته‌ای، کشتی‌سازی، هوش مصنوعی، نیمه‌هادی‌ها و دفاع می‌توانند افق‌های جدیدی برای همکاری باشند.»

علاوه بر این، او اشاره کرد که طرفین همچنین در حال بحث درباره صدور یک بیانیه مشترک برای ملاقات آتی لی و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و نیز افزایش هزینه‌های دفاعی کره جنوبی با استناد به ناتو هستند.

منبع: یونهاپ