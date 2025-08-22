سازمان FAO تصریح میکند که با حضور کارمندان این نهاد، زمینداران قادر میشوند معیشت خود را تقویت کنند و به سوی آیندهای بدون گرسنگی گام بردارند.
تلاشهای این نهاد از طریق آموزش و مشورتهای فنی، دهقانان را توانمند میسازد. اداره طالبان با سیاستهای ناکارآمد، آسیبهای جدی به بخش کشاورزی وارد کرده است.
محدودیتها و کاهش کمکهای بینالمللی از جمله چالشهای موجود برای کشاورزان است.
چالشهای دیگر نظیر کمبود آب و تغییرات اقلیمی نیز تولید غذا را تهدید میکند. FAO و سایر نهادهای امدادی در کاهش اثرات این بحران نقش مهمی دارند.
بر اساس آخرین گزارشهای سازمانهای بینالمللی، افغانستان با یکی از بدترین بحرانهای انسانی و غذایی جهان روبرو است.
بر اساس این گزارش ها حدود ۲۳ میلیون نفر (بیش از نیمی از جمعیت افغانستان) با ناامنی غذایی حاد مواجه هستند. از این تعداد، تقریباً ۱۴ میلیون کودک در وضعیت بحرانی به سر میبرند .
همچنین دستکم ۷ میلیون کودک زیر ۵ سال و مادران از سوءتغذیه رنج میبرند که این رقم به بالاترین سطح ثبتشده در تاریخ افغانستان رسیده است .
پیشبینی میشود در تابستان ۲۰۲۵ حدود ۳ میلیون نفر با «گرسنگی فاجعهبار» (سطح ۵ امنیت غذایی) روبرو شوند .
سازمان ملل متحد از طریق نهادهای تخصصی خود، بهویژه سازمان خواربار و کشاورزی (FAO)، برنامههای متعددی را برای تقویت کشاورزی و بهبود امنیت غذایی در افغانستان اجرا میکند. این برنامهها برای مقابله با بحرانهای غذایی، کاهش فقر و افزایش تابآوری در برابر تغییرات اقلیمی طراحی شدهاند.
یکی از این برنامهها، پروژه «معیشتهای کشاورزی تابآور» (ReAL) است که با حمایت ۱۰ میلیون پوندی دولت انگلیس در ۸ ولایت اجرا میشود و ۱۵۱٬۰۰۰ نفر از جمله کشاورزان خردهپا، دامداران، کارگران بدون زمین و زنان سرپرست خانوار را هدف قرار داده است. این پروژه تا مه ۲۰۲۶ ادامه دارد و شامل اقداماتی مانند افزایش تولید گندم و لبنیات، بازسازی سیستمهای آبیاری، تأمین بذرهای باکیفیت، ارائه خدمات بهداشتی و واکسیناسیون برای دامها، آموزش روشهای پیشرفته کشاورزی و ارائه بستههای مرغداری به زنان است.
پروژههای آبیاری با انرژی خورشیدی نیز با همکاری بانک جهانی و دفتر خدمات پروژه ملل متحد (UNOPS) و بودجه ۵.۲۳ میلیون دلاری، آبیاری ۶۰۰ هکتار زمین کشاورزی در ۵ ولایت را گسترش داده و معیشت جوامع محلی را بهبود میبخشد. همچنین، برنامه کشت گندم از سال ۲۰۲۱ تاکنون ۲.۳ میلیون خانواده را حمایت کرده و با ارائه بذرهای اصلاحشده و کود، حاصلخیزی زمینها را یکسوم و برداشت گندم را بهطور متوسط ۳۶۰ کیلوگرم در هر جریب افزایش داده است.
برنامه «تابآوری جوامع افغانستان» با حمایت ۱۶.۲ میلیون دلاری اتحادیه اروپا و همکاری سازمان بینالمللی مهاجرت (IOM) و برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) در ولایتهای قندهار، هلمند و بادغیس اجرا میشود. این برنامه از ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ با اقداماتی مانند افزایش تولید محصولات کشاورزی، بازسازی کانالهای آبیاری، ساخت سازههای برداشت آب و ایجاد فرصتهای شغلی از طریق طرحهای «کار در ازای پول نقد» به بهبود معیشت و سازگاری با تغییرات اقلیمی کمک میکند.
برای مقابله با تغییرات اقلیمی، از جمله خشکسالی و سیلاب، سازمان ملل کشت محصولات مقاوم به کمآبی، آموزش مدیریت پایدار منابع آب و خاک و ارائه بذرهای اصلاحشده را ترویج میکند. همچنین، با تمرکز ویژه بر زنان سرپرست خانوار و بیوهها، بستههای مرغداری و دامداری، آموزش مهارتهای فنی و دسترسی به بازار فراهم شده تا تغذیه زنان و کودکان بهبود یابد.