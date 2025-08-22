تیم تفنگ نوجوانان ایران در مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا به عنوان چهارمی دست یافتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - طبق اعلام فدراسیون تیراندازی، در پنجمین روز از شانزدهمین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا، نماینده کشورمان در تفنگ ۱۰ متر نوجوانان در خط آتش ایستاد.

در پایان دور مقدماتی ساینا تیموری با ۶۲۷.۶ امتیاز در رده یازدهم ایستاد. یلدا سلیمانی و درین دارابی با ۶۲۵.۵ امتیاز به ترتیب هفدهم و هجدهم شدند.

همچنین تیم ایران با ترکیب دارابی، تیموری و سلیمانی با ۱۸۷۸.۶ امتیاز پس از هند، چین و کره‌جنوبی در رده چهارم ایستاد.

هدایت تیم ملی تفنگ کشورمان را حسین باقری به عنوان سرمربی و صفیه صحراگرد به عنوان  مربی بر عهده دارد.

پیش از این کاروان ایران ۳ مدال برنز در رده سنی بزرگسالان و یک طلا، سه نقره و دو برنز در رده سنی نوجوانان کسب کرده است.

