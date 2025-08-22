باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- ماموستا معروف خالدی در خطبه‌های نماز جمعه سنندج اظهار کرد:مردم همواره در برهه‌های تاریخی و مشکلات و تهدیدها، پشت نظام بوده‌اند و مسئولان نیز قدر این ملت را بدانند و برای رفع مشکلاتشان همت کنند.

امام جمعه سنندج در بخش دیگری از خطبه‌ها به جنایات رژیم صهیونی در غزه با حمایت آمریکا اشاره و اضافه کرد: طبق وعده پروردگار، باطل و ظلم نابودشدنی و حق پیروز است.

ماموستا خالدی ادامه داد: استکبار و رژیم صهیونیستی بدانند مکر، حیله، ظلم و جنایات آنان روزی باعث نابودی‌شان خواهد شد.

تبریک ۳۱ مرداد و روز صنعت دفاعی، ویژگی‌های شخصیت پیامبر (ص) و اتفاقات روز قیامت، از دیگر مواردی بود که وی به آن پرداخت.

غریب سجادی فرماندار سنندج در خطبه‌های نماز جمعه سنندج به مناسبت هفته دولت با بیان اینکه از ۱۹۲ روستای شهرستان سنندج، ۱۲۰ روستا با تنش آبی مواجه هستند، اظهار کرد: در هفته دولت، سه پروژه آبرسانی در این شهرستان به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی با اشاره به اینکه هفته دولت، ۲۲ پروژه کشاورزی و آبخیزداری در شهرستان سنندج افتتاح می شود، افزود: با افتتاح این طرح‌ها، اشتغال زیادی برای جوانان ایجاد می شود.

فرماندار سنندج به بهره‌برداری از سه طرح آسفالت روستایی در همین مدت اشاره کرد و ادامه داد: در هفته دولت، چهار مدرسه روستایی و قبل از مهرماه سه مدرسه دیگر افتتاح می شود.

سجادی با بیان اینکه ۲۵ پروژه زیربنایی در شهرستان سنندج نیز به بهره‌برداری می رسد، اضافه کرد: کتابخانه روستای سراب قامیش نیز به بهره‌برداری خواهد شد.

وی به این هم اشاره داشت که ۱۰ پروژه مسکن ملی هم به مناسبت هفته دولت، تحویل متقاضیان می شود.

از دوم تا هشتم شهریور به نام هفته دولت نامگذاری شده است.