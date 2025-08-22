باشگاه خبرنگاران جوان- مسئولان محلی طالبان در بغلان می‌گویند که در نتیجه برخورد یک اتوبوس مسافربری با یک خودروی سواری در شهرستان دوشی این استان، ۲۴ تن زخمی شدند.

این حادثه شب گذشته در منطقه مکتب «سنگ سلاخ» شهرستان دوشی رخ داده است.

فرماندهی پلیس طالبان در بغلان گفته است است که این رویداد زمانی اتفاق افتاد که اتوبوس از سمت پلخمری به سوی کابل در حرکت بود که با یک خودروی سواری از روبرو برخورد کرد.

زخمیان که شامل مردان، زنان و کودکان هستند، توسط امبولانس شهرستان دوشی و برخی وسایل شخصی به بیمارستان بغلان انتقال داده شدند. وضعیت شماری از آنان وخیم گزارش شده است.

پلیس می‌گوید که تا اکنون علت اصلی وقوع حادثه مشخص نشده، اما تحقیقات جریان دارد.

این حادثه دو روز پس از آن رخ می‌دهد که در هرات، ۷۸ نفر در نتیجه تصادف یک اتوبوس مسافربری با یک تانکر حمل سوخت جان باختند.