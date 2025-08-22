باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -امروز همزمان با سالروز رحلت جانسوز پیامبر مهربانی ها و شهادت سبط اکبرش امام حسن مجتبی(ع)دسته‌جات عزاداری با پرچم‌های سیاه، طبل و سنج، و نوای مرثیه وارد صحن‌های حرم مطهر حضرت معصومه(س) شدند.

خیابان‌های منتهی به حرم مملو از زائرانی بود که برای عرض تسلیت رهسپار آستان حضرت معصومه (س) شده بودند. در میان جمعیت، حضور هیئت‌هایی از عراق، لبنان، پاکستان، افغانستان و بحرین جلوه‌ای از وحدت امت اسلامی را رقم زد.

هر گروه با آیین خاص خود، اما با یک دل سوگوار، در کنار ضریح نورانی حضرت معصومه (س) به عزاداری پرداختند. مراسم با قرائت زیارت‌نامه، مداحی و سینه‌زنی ادامه یافت.

در گوشه‌ای از صحن، کودکان هم با لباس مشکی با زنجیر زنی و سینه زنی تصویری از نسل‌هایی که سوگ پیامبر و امام حسن (ع) را نه فقط به عنوان یک آیین، بلکه به عنوان میراثی زنده و جاری در جان خود حمل می‌کنند.