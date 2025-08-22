امام جمعه موقت زاهدان گفت: پزشکان متعهد و متخصص همواره مرهمی بر درد بیماران بوده‌اند و امروز ایران اسلامی به یکی از مقاصد مهم درمانی در منطقه تبدیل شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان _ حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌ اکبرپور در خطبه‌های نماز جمعه این هفته زاهدان با اشاره به فرارسیدن روز پزشک، اضافه کرد: رشد علمی و تخصصی در حوزه پزشکی به اندازه‌ای چشمگیر است که بسیاری از بیماران کشورهای همسایه برای درمان به ایران مراجعه می‌کنند و این دستاوردی ارزشمند برای نظام سلامت کشور است.

وی به اهمیت اخلاق پزشکی اشاره کرد و افزود: پایبندی پزشکان به سوگند و اخلاق حرفه‌ای ضرورتی انکارناپذیر است و انتظار می‌رود همه آنها، تعهدات انسانی و اسلامی این حرفه را انجام دهند.

امام جمعه موقت زاهدان همچنین با تاکید بر نقش راهبردی نیروهای مسلح در صیانت از استقلال و امنیت کشور گفت: توان دفاعی و صنعت نظامی کشورمان امروز به نمادی آشکار از اقتدار جمهوری اسلامی ایران در برابر دشمنان تبدیل شده است.

حجت‌الاسلام اکبرپور اضافه کرد: اگر برخی در گذشته قدرت و توانمندی‌های جمهوری اسلامی را درک نکرده بودند، امروز جهان به‌روشنی شاهد اقتدار دفاعی و پیشرفت‌های صنعت نظامی ایران است.

وی تصریح کرد: نمایش اقتدار فرزندان ولایت، متخصصان متعهد و ولایتمدار ایران اسلامی موجب شرمندگی دشمنانی شد که در ۴۶ سال گذشته همواره به دنبال ضربه زدن به نظام بودند.

امام جمعه موقت زاهدان ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران که در ابتدای انقلاب حتی برای تهیه تجهیزات ابتدایی وابسته بود، امروز توانسته است موشک‌هایی را از کشور شلیک کند که در قلب رژیم صهیونیستی فرود آمد و دشمن را وادار به عقب‌نشینی کرد.

حجت‌الاسلام اکبرپور خاطرنشان کرد: صنعت دفاعی و قدرت موشکی ایران خواب دیرینه دشمنان را بر هم زده است و نشان داد ابزار بازدارنده در برابر دشمنان چیزی جز قدرت نظامی و اقتدار نیروهای مسلح نیست.

وی تاکید کرد: نیروهای مسلح تنها محدود به پادگان‌ها نیستند بلکه در عرصه‌های مختلف عمرانی و توسعه‌ای کشور نیز نقش‌آفرینی می‌کنند.

دولتمردان شهید؛ الگوی ماندگار از خدمت خالصانه و ایستادگی در برابر مشکلات

حجت‌الاسلام اکبرپور با گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر اظهار کرد: دولتمردان شهید، الگوی ماندگاری از ساده‌زیستی، خدمت خالصانه و ایستادگی در برابر مشکلات برای مدیران امروز به‌شمار می‌روند.

وی تاکید کرد: مسوولان باید با روحیه جهادی و انقلابی برای حل مسائل مردم تلاش و از هرگونه ترک فعل که زمینه نارضایتی را فراهم می‌کند، پرهیز کنند.

امام جمعه موقت زاهدان تصریح کرد: اگر در بخش‌هایی شاهد درخشش و موفقیت هستیم، نتیجه مدیریت انقلابی و جهادی است و در مقابل، برخی کوتاهی‌ها و کم‌توجهی‌ها می‌تواند به نارضایتی مردم منجر شود بنابراین مدیران باید با نگاه تکلیف‌مدارانه به مسوولیت خود بنگرند و پاسخگوی عملکرد خود در پیشگاه الهی باشند.

حجت‌الاسلام اکبرپور با اشاره به روز کارمند خاطرنشان کرد: کارمندان، بازوی اجرایی نظام و پل ارتباطی مستقیم میان مردم و دستگاه‌های دولتی هستند و تکریم ارباب‌رجوع و گره‌گشایی از مشکلات آنان از بزرگ‌ترین عبادات محسوب می‌شود.

وی تاکید کرد: نباید اجازه داد در فرآیندهای اداری مردم دچار سردرگمی شوند بلکه باید خدمتگزاری صادقانه به‌عنوان اصلی‌ترین وظیفه کارمندان مورد توجه قرار گیرد.

