حزبی با نام «حزب سبز افغانستان» به‌طور رسمی در شهر پاریس، پایتخت فرانسه، اعلام موجودیت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- «حزب سبز افغانستان» به‌طور رسمی در شهر پاریس با نشر بیانیه‌ای پس از اعلام موجودیت خود را یک جنبش آزاد معرفی کرده که اولویت فعالیت‌های آن حمایت از حقوق زنان، برابری جنسیتی و حفاظت از محیط‌زیست عنوان شده است.

در بیانیه این جریان سیاسی آمده است که هدف اصلی آن مبارزه برای آزادی زنان، تحقق عدالت اجتماعی و صیانت از محیط‌زیست افغانستان است.

 حزب سبز افغانستان همچنین تأکید کرده که این حرکت تلاشی برای رساندن صدای خاموش‌شده مردم افغانستان به گوش جهانیان و ایجاد پلی میان تبعید و بازسازی دوباره یک افغانستان آزاد، سبز و عادلانه است.

یادآور می‌شود که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در سال ۲۰۲۱، شماری از احزاب و جریان‌های سیاسی در خارج از افغانستان شکل گرفته‌اند.

این در حالیست که ظهور حزب سبز افغانستان، بیانگر تلاش جامعه مدنی برای حفظ گفتمان حقوق زنان و محیط‌زیست در شرایط خفقان کنونی افغانستان است.

برچسب ها: تحولات افغانستان ، مخالفان طالبان
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۱ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
جریاناتی که در غرب و مخصوصاً تحت حمایت انگلیس و آمریکا سر بر می آورند غالباً غیر قابل اعتماد بوده و نباید به آنها اعتماد کرد چون ثابت شده دنبال تحقق اهداف استعماری اربابان خود هستند .
