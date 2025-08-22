باشگاه خبرنگاران جوان - نشست هماندیشی مدیران صنعت برق مازندران با موضوع بررسی چالشهای انرژی برق غرب استان در راستای ارتقای زیر ساختهای صنعت برق و همچنین احداث پستهای خطوط برق و استفاده از ظرفیتهای استانهای گیلان و قزوین، در تنکابن برگزار شد.
موسوی تاکامی مدیرعامل برق منطقهای مازندران در حاشیه این نشست هماندیشی با اشاره به اجرای عملیات احداث خط ۴۰۰ کیلوولت قزوین–تنکابن به طول ۱۰۰ کیلومتر و با ظرفیت انتقال ۲۰۰۰ مگاوات گفن: این طرح با صرف حدود دو سال زمان بیش از ۸ هزار میلیارد تومان هزینه دارد.
او افزود:با رایزنیهای انجام شده ۲۰ هکتار زمین در اختیار وزارت نیرو قرار گرفته و احداث نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی در فاز اول و ۱۰۰۰ مگاواتی در فاز نهایی در دستور کار است.
موسوی تاکامی با بیان اینکه پستهای جدیدی در شیرود، سیسرا، پارس نئوپان و جواهرده پیشبینی شده، گفت: همچنین خط تبادلی چابکسر–تنکابن تقویت میشود تا ظرفیت آن دو برابر گردد.
مدیر عامل برق منطقهای مازندران، همچنین از اتصال رینگ ۴۰۰ کیلوولت غرب مازندران به نیروگاه نکا با اجرای خط ۴۰۰ کیلوولت خبر داد و افزود: این خط به کلاردشت، شبکه غرب مازندران به نیروگاههای نکا، کاسپین و قزوین متصل خواهد شد که پایداری برق منطقه را به طور چشمگیری افزایش میدهد.
موسوی با اشاره به کاهش خاموشیها، گفت: تا یک ماه آینده با اجرای برنامههای مدیریت بار سطح خاموشیها کاهش خواهد یافت و در ادامه با بهرهبرداری از طرحهای در دست اجرا برق پایدار و با کیفیتتری به مشترکان ارائه خواهد شد.
مدیرعامل برق منطقهای مازندران با اشاره به شرایط اخیر شبکه برق، افزود:به دلیل افزایش مصرف در مناطق گرمسیر و افت شدید فرکانس، در مواردی رلههای کنترل فرکانس ناچار به قطع بار میشوند که این موضوع برنامهریزیشده نیست و برای پایداری شبکه انجام میشود.
موسوی گفت:با ورود هفتگی نیروگاههای خورشیدی ۱۰۰ مگاواتی به مدار و همچنین احداث نیروگاههای حرارتی در نقاط مختلف کشور از جمله در غرب مازندران و گلستان، پیشبینی میشود؛ میزان خاموشیها به مرور کاهش یافته و مدیریت شود.
او با اشاره به روند توسعه نیروگاهها درمازندران، افزود: در حالی که طی دهههای گذشته هر ۷ تا ۸ سال یک واحد نیروگاهی وارد مدار میشد، با تلاشهای دولت سیزدهم و برنامهریزی وزارت نیرو، نخستین واحد ۱۸۳ مگاواتی کلاس E در نیروگاه نکا وارد شبکه شده و واحدهای جدیدی نیز در سالهای آتی در محمودآباد و تنکابن به مدار خواهند آمد.
مدیرعامل برق منطقهای مازندران همچنین گفت: با رشد سریع احداث نیروگاههای خورشیدی و حرارتی اطمینان داریم ظرف سه تا چهار سال آینده مشکل ناترازی برق به طور کامل برطرف خواهد شد.
او ضمن عذرخواهی از مردم بابت خاموشیهای اخیر ابراز امیدواری کرد؛ با تداوم پروژههای در دست اجرا این مشکلات به زودی به حداقل برسد.
شتاب عملیات اجرایی توسعه نیروگاههای حرارتی و خورشیدی در مازندران
