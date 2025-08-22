جدیدترین رتبه بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور بر اساس نظام رتبه‌بندی معتبر وبومتریکس اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جدیدترین رتبه بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور بر اساس نظام رتبه‌بندی معتبر وبومتریکس اعلام شد و بر اساس آن دانشگاه علوم پزشکی تهران در صدر دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و رتبه ۴۸۵ دانشگاه‌های جهان بر اساس رتبه بندی ماه جولای ۲۰۲۵ وبومتریکس قرار دارند.

وبومتریکس (Webometrics) یک نظام رتبه‌بندی بین‌المللی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی است که از سال ۲۰۰۴ توسط لابراتوار سایبرمتریکس (Cybermetrics Lab) وابسته به شورای تحقیقات ملی اسپانیا (CSIC) منتشر می‌شود.

 این رتبه‌بندی، برخلاف برخی نظام‌های مشابه (مثل تایمز یا QS) که بیشتر بر شاخص‌های آموزشی یا پژوهشی در سطح فردی تمرکز دارند، بیشتر به حضور و تأثیر علمی دانشگاه‌ها در فضای وب توجه می‌کند.

دانشگاه علوم پزشکی تهران در صدر دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور

منبع: دانشگاه علوم پزشکی تهران

