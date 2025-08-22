باشگاه خبرنگاران جوان- سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده است که سیاست‌های تازه مهاجرتی دولت این کشور باعث کاهش شدید میزان پذیرش پناهندگی شهروندان افغانستان و شماری از دیگر کشورها شده است.

این سازمان در بیانیه‌ای گفته است که تنها ۴۴ درصد از متقاضیان افغانستان موفق به دریافت پناهندگی شده‌اند؛ در حالی‌ که این رقم در سال گذشته ۹۸ درصد بود.

در این بیانیه همچنین آمده است که پذیرش درخواست پناهندگی برای ایرانیان از ۸۴ درصد به ۵۸ درصد و برای اریتره‌ای‌ها از ۹۹ درصد به ۸۶ درصد کاهش یافته است.

استیو والدز-سیموندز، مدیر بخش حقوق پناهندگان و مهاجران عفو بین‌الملل، در واکنش به این آمار گفت که دولت با اعمال معیارهای ناقص و غیرمنصفانه، هزاران پناهجو را از حمایت محروم کرده است.

او تأکید کرد: «این سیاست‌ها مردم فراری از جنگ، شکنجه و آزار را رها می‌کند و تنها موجب انباشتگی پرونده‌ها و افزایش هزینه‌های عمومی می‌شود.»

به گفته او، دولت انگلیس با اجرای مفاد قانون ملیت و مرزها مصوب ۲۰۲۲، کنوانسیون پناهندگان ملل متحد را برخلاف قوانین بین‌المللی تفسیر کرده است.

عفو بین‌الملل هشدار داده است که این روند نه‌ تنها به پناهندگان آسیب می‌زند، بلکه به هدر رفتن منابع عمومی، اختلال در وزارت کشور و تقویت جریان‌های نفرت‌پراکن در جامعه انگلیس نیز دامن می‌زند.

این سازمان از دولت خواسته است تا یک نظام عادلانه و کارآمد برای رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی ایجاد کند و مسئولیت‌های قانونی و اخلاقی خود را در قبال پناهجویان، صرف نظر از نحوه ورود آنان به کشور، به رسمیت بشناسد.