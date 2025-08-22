۱۶ واحد شالیکوبی در شهرستان بهشهر به دلیل عدم ثبت دقیق اطلاعات ورود و خروج کالا در سامانه جامع انبارها، شناسایی و پرونده تخلف برای آنها تشکیل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - سمیه حسنی سرپرست سازمان جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر از تشکیل ۱۶ پرونده تخلف برای واحد‌های شالیکوبی این شهرستان خبر داد و گفت: این اقدام در پی بازدید مشترک کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی، اداره صنعت، معدن و تجارت (صمت) و فرمانداری شهرستان بهشهر از واحد‌های شالیکوبی صورت گرفت.

او افزود:هدف از این بازدید، بررسی میزان انطباق عملکرد واحد‌های شالیکوبی با قوانین و مقررات مربوط به ثبت اطلاعات ورود و خروج کالا در سامانه جامع انبار‌ها بود.

حسنی گفت:بر اساس این گزارش، ۱۶ واحد شالیکوبی به دلیل عدم ثبت دقیق و به موقع اطلاعات مربوطه در سامانه مذکور، شناسایی و پرونده تخلف برای آنها تشکیل و به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شد.

او با اشاره به اهمیت ثبت دقیق اطلاعات در سامانه جامع انبارها، افزود: این سامانه به منظور شفاف‌سازی گردش کالا، جلوگیری از قاچاق و احتکار، و همچنین حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان راه‌اندازی شده است. عدم ثبت اطلاعات صحیح در این سامانه، می‌تواند به اخلال در بازار و تضییع حقوق ذی‌نفعان منجر شود.

حسنی گفت: جهاد کشاورزی بهشهر با همکاری سایر دستگاه‌های نظارتی، به طور جدی بر عملکرد واحد‌های تولیدی و توزیعی نظارت دارد و با متخلفان برخورد قانونی خواهد کرد.

سامانه جامع انبارها، سامانه‌ای یکپارچه برای ثبت و ردیابی اطلاعات مربوط به انبار‌ها و موجودی کالا‌ها در سراسر کشور است و تمامی واحد‌های تولیدی، توزیعی و نگهداری کالا ملزم به ثبت اطلاعات خود در این سامانه هستند.

