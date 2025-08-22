باشگاه خبرنگاران جوان _ محمدحسن محمدی رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ضمن ابراز همدردی با خانواده این نوجوان عزیز، از معاون درمان خواست در کوتاهترین زمان ممکن پرونده به نتیجه رسیده و با خاطیان احتمالی برخورد قاطع صورت پذیرد.

وی تاکید کرد؛ ما در قبال تک تک مراجعین، مسئول هستیم و در صورت هر گونه قصور، از خطای افراد نمی‌گذریم.

وی این ضایعه را به خانواده این نوجوان، تسلیت گفت.

در پی جان باختن نوجوان ۱۱ ساله، سرپرست معاونت درمان، بطور مستقیم موضوع را بررسی وکمیته‌های متعددی جهت روشن شدن موضوع و برخورد با خاطیان احتمالی، تشکیل داد.

عبدالرزاق همچنین جلساتی با گروه بیهوشی و تیم مدیریتی بیمارستان برگزار کرد.

وی گفت؛ پرونده پزشکی متوفی با سرعت و جدیت در دانشگاه و سایر نهاد‌های ذی‌صلاح در حال بررسی می‌باشد.

منبع: علوم پزشکی زاهدان