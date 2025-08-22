باشگاه خبرنگاران جوان - گاتزتا دلو اسپورت ایتالیا، باشگاه اینترمیلان در آستانه نهایی کردن انتقال «کریستین اصلانی» هافبک خود به تیم تورینو قرار دارد. این خروج برای نراتزوری اهمیت زیادی دارد، چرا که بخشی از برنامه فروش بازیکنان مازاد این تیم در تابستان جاری است.
اینتر تابستان گذشته «توماس پالاسیوس» مدافع و «مهدی طارمی» مهاجم ایرانی را جذب کرد. با این حال، هیچکدام از این دو بازیکن در فصل گذشته نتوانستند جایگاه ثابتی در ترکیب اینتر پیدا کنند و از مدتها قبل نامشان در فهرست خروجی باشگاه قرار گرفته است.
کمتر از دو هفته تا بسته شدن پنجره نقلوانتقالات باقی مانده و اینتر هنوز به دنبال مشتری مناسب برای این دو بازیکن است. در حالی که تیمهای مختلفی علاقهمند به جذب طارمی و پالاسیوس نشان دادهاند، هیچ پیشنهادی تاکنون به تأیید نهایی مدیران اینتر نرسیده است.
مسئولان نراتزوری امیدوارند در روزهای پایانی بازار تابستانی، وضعیت فروش طارمی و پالاسیوس نیز مشخص شود تا ضمن سبکتر کردن فهرست بازیکنان، منابع مالی لازم برای تقویت تیم در ادامه فصل تأمین گردد.