سرمربی تیم فوتبال اینتر علاقه‌ای به نگهداری مهدی طارمی ندارد و این بازیکن ایرانی باید از این باشگاه جدا شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - گاتزتا دلو اسپورت ایتالیا، باشگاه اینترمیلان در آستانه نهایی کردن انتقال «کریستین اصلانی» هافبک خود به تیم تورینو قرار دارد. این خروج برای نراتزوری اهمیت زیادی دارد، چرا که بخشی از برنامه فروش بازیکنان مازاد این تیم در تابستان جاری است.

اینتر تابستان گذشته «توماس پالاسیوس» مدافع و «مهدی طارمی» مهاجم ایرانی را جذب کرد. با این حال، هیچ‌کدام از این دو بازیکن در فصل گذشته نتوانستند جایگاه ثابتی در ترکیب اینتر پیدا کنند و از مدت‌ها قبل نامشان در فهرست خروجی باشگاه قرار گرفته است.

کمتر از دو هفته تا بسته شدن پنجره نقل‌وانتقالات باقی مانده و اینتر هنوز به دنبال مشتری مناسب برای این دو بازیکن است. در حالی که تیم‌های مختلفی علاقه‌مند به جذب طارمی و پالاسیوس نشان داده‌اند، هیچ پیشنهادی تاکنون به تأیید نهایی مدیران اینتر نرسیده است.

مسئولان نراتزوری امیدوارند در روز‌های پایانی بازار تابستانی، وضعیت فروش طارمی و پالاسیوس نیز مشخص شود تا ضمن سبک‌تر کردن فهرست بازیکنان، منابع مالی لازم برای تقویت تیم در ادامه فصل تأمین گردد.

برچسب ها: مهدی طارمی ، فوتبال
خبرهای مرتبط
لوکمن محور جدال سه‌جانبه؛ آینده طارمی و مونیز در هاله‌ای از ابهام
سایت ایتالیایی: اینزاگی نگران عملکرد طارمی در اینتر است
اینتر چشم انتظار فروش مهدی طارمی
ترکیب اینتر و بارسلونا اعلام شد؛ جایی برای مهدی طارمی نیست
اختلاف بشیکتاش با اینتر بر سر رقم انتقال طارمی
بشیکتاش دور طارمی خط قرمز کشید
اینتر و معمای طارمی: بازیکن میلیاردی، بدون حضور در تمرینات
طارمی در یک قدمی خروج از اینتر
گلایه طارمی از عدم انتخاب به عنوان بهترین لژیونر سال آسیا
لژیونر ایرانی در آستانه ترک ایتالیا؛ مهدی طارمی هنوز پیشنهاد ندارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
امامعلی حبیبی درگذشت
پرسپولیس، پیرترین تیم ایران
اعتبار بسکتبال ایران با برنز کاپ آسیا برگشت/ خیلی سرخورده و تحقیر شده بودیم
بمب استقلال در لیگ بسکتبال؛ کاپیتان ملی به جمع آبی‌ها آمد
کارزار اخراج درویش به ۳۲ هزار امضا رسید
والیبال فرانسه با ترکیبی قدرتمند به دنبال نخستین طلای جهانی
شکست میلان و پیروزی رم در هفته اول سری آ ایتالیا
بارسلونا از همین آغاز فصل کامبک زدن را آغاز کرد/ اتلتیکو مادرید باز هم در لالیگا پیروز نشد
مربی آلمانی پرسپولیس به ایران رسید
داداش زاده: شانس در بازی پرسپولیس و سپاهان تاثیر دارد/ رفتن درویش بهتر از ماندنش است
آخرین اخبار
پیام تسلیت وزیر ورزش در پی درگذشت امامعلی حبیبی
مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا؛ پایان روز نخست مرحله مقدماتی تپانچه ۲۵ متر بانوان
اعلام اسامی تیم داوری در روز نخست از هفته دوم لیگ برتر فوتبال
امامعلی حبیبی درگذشت
فلیک: از بازی لوانته باید درس بگیریم
مربی آلمانی پرسپولیس به ایران رسید
پرسپولیس، پیرترین تیم ایران
داداش زاده: شانس در بازی پرسپولیس و سپاهان تاثیر دارد/ رفتن درویش بهتر از ماندنش است
والیبال فرانسه با ترکیبی قدرتمند به دنبال نخستین طلای جهانی
اعتبار بسکتبال ایران با برنز کاپ آسیا برگشت/ خیلی سرخورده و تحقیر شده بودیم
بارسلونا از همین آغاز فصل کامبک زدن را آغاز کرد/ اتلتیکو مادرید باز هم در لالیگا پیروز نشد
شکست میلان و پیروزی رم در هفته اول سری آ ایتالیا
کارزار اخراج درویش به ۳۲ هزار امضا رسید
بمب استقلال در لیگ بسکتبال؛ کاپیتان ملی به جمع آبی‌ها آمد
اطلاعیه باشگاه پرسپولیس در خصوص شایعات منتشر شده پیرامون رابطه کاپیتان‌های تیم با سرژ اوریه
آرسنال ۵ - ۰ لیدز یونایتد/ توپخانه توپچی‌ها با روشن شدن ماشین گلزنی سوئدی به راه افتاد
ساسولو ۰ - ۲ ناپولی/ اسکات و کوین، زوج جدید و مخوف کونته + فیلم
فهرست بازیکنان سرشناس ایرانی که تیم ندارند + عکس
کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان/ یک طلا و یک نقره برای ایران
مهدی طارمی از فهرست اینتر کنار گذاشته شد
ستاره ۷۵ میلیون یورویی آرسنال رونمایی شد
شروع افتضاح تن‌هاخ روی نیمکت لورکوزن/ پیروزی اینتراخت و شکست اشتوتگارت
رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جوانان قهرمانی جهان؛ طلا بر گردن فرنگی‌کار ایران
رقابت‌های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان؛ یک فرنگی‌کار ایرانی در فینال
الاهلی قهرمان سوپرجام عربستان شد/ ناکامی دوباره رونالدو در کسب جام
مایکل اونینگ، بامداد در تهران
تمدید یک‌ماهه معافیت سهرابیان
منچسترسیتی ۰ - ۲ تاتنهام/ خرید دوناروما، اولین وظیفه پپ بعد از نخستین شکست فصل + فیلم
تیراندازی قهرمانی آسیا؛ تیم میکس تفنگ ۱۰ متر نوجوانان برنزی شد
مس رفسنجان: فسخ قرارداد‌ها تصمیم رسول خطیبی بود/ متضرر نشدیم