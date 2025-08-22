پلیس سیستان‌وبلوچستان اعلام کرد: ساعتی قبل عوامل تروریستی به ۲ واحد گشت انتظامی پاسگاه دامن ایرانشهر حمله کردند که در پی آن ۵ نفر به شهادت رسیدند.

باشگاه خبرنگاران جوان  _   پایگاه اطلاع رسانی پلیس روز جمعه اعلام کرد: عوامل تروریستی امروز با حمله‌ مسلحانه به ۲ واحد گشت انتظامی در محور خاش به ایرانشهر، پنج تن از خادمان نظم و امنیت کشور را به شهادت رساندند.

بر اساس این گزارش، این حمله در محدوده پاسگاه دامن از توابع شهرستان ایرانشهر رخ داد و مهاجمان پس از ارتکاب این جنایت از محل متواری شدند.

بر اساس اعلام منابع رسمی، عملیات شناسایی و تعقیب عوامل این اقدام تروریستی در دستور کار نیروهای امنیتی و انتظامی قرار گرفته است و اخبار تکمیلی اعلام خواهد شد.

اسامی شهدای حادثه تروریستی ایرانشهر _ پاسگاه دامن

 سروان وحدتی نیا ، گروهبان یکم نوروزی،گروهبان رحیمی، ستواندوم رویایی، گروهبان یکم تولی،

برچسب ها: حمله تروریستی ، فراجا
خبرهای مرتبط
شهادت ۲ نفر از مأموران انتظامی در حمله تروریستی خاش+عکس
وزیر کشور: فراجا در تامین امنیت خوش درخشیده‌ است
جنایت تروریست‌هایی که ماموران پلیس را به شهادت رساندند، بی پاسخ نخواهد ماند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷۲
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۶ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
سرمایه های عزیز مملکت روحشان شاد .اینا همه عزیزان خانواده و فامیل هستن حتی منی که غریبه هستم غصم میگیره این جور خبرهایی رو هر از چند گاهی میشنوم
شما را بخدا ماشین ضد گلوله بدین به این ها .
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۷:۴۰ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
این تروریست های مزدور را نابود کنید به داخل خانه هاحمله کنید و همه شون اعدام کنید
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
بهزادصیادی
۱۷:۰۹ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
باسلام.همه نظرهارو خوندم که بیشتر احساسی وتخیلی بود.بنظرم کم کاری سهل انگاری مسئولین تنهادلیل شهادت نیروها هست.وتنها راه حل تشکیل یک هیئت کارشناسی جهت رفع ضعف ها سهل انگاری ها.رشوه گیری ها،رفت وامدهای بیخودی وسلاح وتجهیزات وخودروهای ناایمن میشه تنها راهییست که میتوان جان نیروها رو حفظ کرد
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۸ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
جیش الخر
یه مشت منافق شستشوی مغزی
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۷ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
تو هر ماشین نباید بیشتر از سه نفر بشینن
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۲ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
یه استان تو خود ایران رو نمیتونید تأمین امنیت کنید
سرباز و کادر هر ماه با گلوله میمیرن
بعد هر چی تحهیزات پیشرفته تولید میکنید میفرستید لبنان و یمن و عراق و سوریه
چرا وقتی مدام پرسنل نیروی انتظامی کشته میشن، جای سمند یه خودروی زرهی در اختیارشون قرار نمیدید
انقدر جون آدمیزاد بی ارزش شده تو این کشور
۴
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
رستم ارش ایرانی
۱۰:۳۳ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
با سلام
باید از تجهیزات پهپادی و پیشرفته برای مبارزه و از بین بردن این جیش الظلم استفاده کرد نیروی انسانی نباید در تیرس باشد خلاصه پیشنهاد میکنم آنجا که همیشه ناامن شده ،نباید اطلاعات جای درز کند همچنین از ابزار تجهیزات پیشرفته استفاده کرد تا غافلگیر شود دشمن وسلام
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۴۸ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
پاکستان اگر با ایران چرا پایگاه های جیش الظلم اونجاست
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علیرضا
۰۳:۳۹ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
روح این شهدای عزیز شاد خدا صبر بده به خانواده هاشون . مرگ بر همه تروریستهای تجزیه طلب وطن فروش .
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
رضاح
۰۰:۲۶ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
واقعا خریدن چند خودرو نظامی ضد گلوله چقدر هزینه داره کهذباید دایما از یک روش این همه شهید بدیم؟ جلوی تروریستها رو که نمیتونید بگیرید، تجهیزات که میتونید برای مامورها تهیه کنید.
۱
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۶ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
سلام
حیف این جوانان این سرمایه ها این گل های پر پر شده مظلوم،مگه مسئولین نمی‌دونن و نمی بینند این منطقه خطرناک هست چرا وسایل و امکانات و تجهیزات لازم برای نیروی انتظامی فراهم نمیکنن.مگه این جوانان جونشون رو از سر راه آوردند؟؟؟؟؟؟؟هر چند وقت باید یک خبر بشنویم.خانواده ها داغدار میشن...خدا بهشون صبر بده...ولی این هم راهش نیست جوانان رو می‌فرستین تو دل دشمن بدون تجهیزات با ماشین عادی؟با چه منطقی واقعااااااااا
۰
۲۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۹ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
استان سیستان و بلوچستان یک استان جنگی و عملیاتی هسذ،با سمند و پیکاب به جنگ تروریست ها نمیشه رفت،سردار رادان تو را خدا یه فکری به حال نیروهای انتظامی بکنید
۰
۲۰
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۲۳:۲۸ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
فقر در سیستان و بلوچستان عامل این چیز هاست
۱۴
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۳۸ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
برا همینه اینقدر زاد و ولد میکنن ؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۵ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
این تروریست ها چرا تموم نمیشن؟

بی شناسنامه ها چادر نشین تو زاهدان رو اخراج کنین

اکثر مثل انگلی زاد و ولد میکنن اتباع غیر مجاز خارجی هستن ک با ازدواج فرد ایرانی میخواهند ب خودشون مشروعیت بدن

چقدر هم پر رو شدند!

شدن منادی حقوق شون تو ایران اونم با ترور ایرانیان
۴
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۲۳:۱۱ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
هر تروریستی که دستگیر شد بلافاصله اعضای خانواده اش را جلوی چشمش تیرباران کنید... همین!
۴
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۹ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
این فکر تو از داعش بدتره
جلوی خانوادش در حکومت اسلامی
چرا همچین نظری رو پخش میکنی وای جی سی
Iran (Islamic Republic of)
بنده خدا
۲۲:۵۲ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
چرا نیروی های انتظامی از خودروهای ضد گلوله استفاده نمیکنند،مرزبانان هم باید مثل دیگر کشورهای پیشرفته از نفربرهای ضد گلوله و مین استفاده کنند،جان این نیروهای جان بر کف بیشتر از این ها می ارزد.
۰
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۴ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
چرا امکانات رزمی و امن در اختیار پرسنل قرار داده نمیشود وسیله نقلیه گشت زنی ضد گلوله و وسایل دیگر .چرا جان پلیس در خطر است چرا واقعا فکری به اوضاع داشته باشید این افراد عزیزان خانواده هایشان هستند ??????????
۱
۳۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۹ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
وقتی بازیگر بی بخار ایرانی

میرن تو زاهدان
این اتباع بی شناسنامه غیر مجاز و تغذیه میکنه
معلومه پر رو بشن

و ب جون مردم ایران بیفتن

اکثر اینا پاکستانی هستن خب برن از دولت پاکستان حقوق شون بخوان

با رد شدن از مرز و ازدواج غیر مجازشون با دختر ایرانی
شدن برای ما شاخ

اینا و قومی و خانوادگی از ایران اخراج کنین
Iran (Islamic Republic of)
علی
۲۰:۳۲ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
سلام سر و سامان دادن به سیستان یک بزرگوار میخواهد مثل شهید سپهبد سردار سلیمانی
۶
۲۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۴ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
سیستان تروریست نداره بلکه بلوچستان (جنوب استان) هست که تروریست زیاد داره
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۲۰:۳۱ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
داریم به همه چی عادت می کنیم حتی به از دست رفتن جوونهای عزیزمون
۴
۲۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۶ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
هرگز عادت نمی‌کنیم برای از دست دادن جوانان وطن مون باید مسولان کشوری سلاح پیشرفته و خودرو ضد گلوله در اختیار مرزبان و نیرهای نظامی که محافظ امنیت کشور هستند در شهرهای حساس و خواص قرار بدهند
Iran (Islamic Republic of)
علی سیاری بهشهری
۲۰:۰۹ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
تورا خدا این جوانها سرمایه مملکت ماهستن همین جور داریم از دست میدیم اینها زن وبچه پدر مادر دارن
۱
۴۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۲ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
ای دادبیداد. چقدر خبر ناراحت کننده
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۷ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
شما دولتید میدانید آنجا همیشه اشرار هست چگونه نمیشود جلو چند اشرار را گرفت یا اینکه مردم آن منطقه دست داره مماشات با امنیت با هیچ اقلیتی نکنید
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۴ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
چند تا ماشین ضد گلوله ندارم ولی تا دلت بخواد جوانان مردم پرپر می شن
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۳ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
جنگ بی پایان سیستان وبلوچستان .
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۵ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
چرا نیروهای انتظامی را بدون دفاع جلوی گلوله گذاشتین که هر روز اتفاقات اینچنین رقم بخورد و دشمنان این کشور شاد شوند.
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۴ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
باید تجهیزات پیشرفته تر و کوماندوهای آموزش دیده در اون مناطق باشد نه سرباز صفر با کلاشینکف، البته من کارشناس نظامی نیستم، چیزی که به عقل ناقصم رسید نوشتم. مسئله دیوار مرزی هم خیلی مهمه. خدا همه شهدای امنیت را با سیدالشهدا محشور فرماید.
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مصطفی
۱۸:۱۴ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
چرا باید به این راحتی محافظین امنیت شهیر بشن
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۶ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
بمیرم بدای این شهیدان،چرا باید این عزیزان پرپر بشن ،و یه عده وحشی به درد نخور انگل بمونن، .....
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۴ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
یه ادم عاقل هزار بار از یه سوراخ نیش نمی خوره
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۷ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
بایدیکی مثل شهید صیاد شیرازی باشه تا برای همیشه شراینها رامثل منافقین پلیدازکشورریشه کن کنه
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۹ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
روحشان شاد یادش گرامی جایگاهش بهشت
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۴ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
افغانهای بی ریشه را اخراج کنید. این افراد بی وطن باعث نا امنی در کشورمان شده اند
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۵ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
مسئولین بدلیل کم کاری در تامین تجهیزات و خودروی زرهی در ریختن خون شهدای عزیز سهیم هستند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۴ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
چرا هیچ کاری نمیکنید ، بودجه بزارید مرزها رو ببندید تا این تروریست ها کسی رو تو سیستان شهید نکنن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۷ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
از کجا وارد میشوند
ایا این تروریست ها در داخل هستند یا از کشورهای همسایه میایند
چرا از سرباز ربات استفاده نمیشه
از پهباد برای رصد
باید برای همیشه به این وضعیت دولتمندان خاتمه دهند
باید ریشه یابی بشه و ریشه شون برای همیشه کتده بشه
تسلیت به وطن و خانواده ها
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
رضا
۱۷:۰۰ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
در درجه اول آقای رادان مسولیت تامین امنیت نیروی انتظامی است . دوم اینکه باید خودروها و نیز نیروها نظامی به ضد گلوله مجهز باشند سوم اینکه با توجه به اینکه سیستان و بلوچستان ناامن هست چرا این نیروها شش دونگ نیستند و به راحتی ترور می شوند بدون اینکه تیری شلیک کنند . باید حرکت انقلابی صورت بگیرد و اون منطقه پاکسازی شود تا دیگر شاهد این وقایع نباشیم
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۵ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
آخه تا کی باید ما تاوان کوتاهی و بی مسئولیتی مسئولین رو بدیم،چون از خودشون و فرزندان و اقوامشون درگیر نیستن بیخیال جوانان مردم هستند.
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۵ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
خدا رحمت کنه
در اصل فرمانده مقصر هست
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۴ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
چقدر امنیت داریم.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۲ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
چرا این مزدوران را نابود نمیکنید
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مجید
۱۶:۳۹ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
لعنت خدا بر دشمنان داخلی و خارجی کشورمان ایران راه شهدا ادامه دارد...
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۱ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
باید منطقه تحت کنترل ۲۴ساعته پهباد قرار گیرد
بخصوص مراکز امنیتی
مأموران هم باید در خودروهای ضد گلوله در حرکت باشند
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۹ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
همه پنجره ها و سقف پارکینگ‌ها و فضای باز کلانتری های مرزی باید فنس کشی یا تور کشی بشه تا در برابر حمله هواکردا مقاوم بشه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
امیر دریادل
۱۵:۵۶ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
عرض تسلیت به همه مردم غیور ایران و تبریک به این شهیدان جان برکف.شهادت شما همزمان با شهادت امام حسن مجتبی (ع) و رحلت پیامبر اکرم(ص) مصادف گردید. با توجه باینکه سالهاست از این مناطق جنوب شرق کشور ضربه میخوریم باید فکر اساسی کرد تا دیگر شاهد اینگونه موارد حمله بی رحمانه نباشیم. مرز ایران و پاکستان باید مستحکم شود و در همه این مناطق فقط از پهباد استفاده شود مگر در مواقع اضطراری اگر نیاز بود نفرات حضور یابند نه با خودروی معمولی بلکه خودروی ضد گلوله و نفربرهای جنگی چون این مناطق همیشه منطقه جنگی بوده . وطنم ای شکوه پا برجا، ایستادی به جنگ رودرو خنجر از پشت میزند دشمن. لعنت خدا بر قوم ظالمین
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۶ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
خدارحمتشون کنه.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۵ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
صهیونیست وقتی که از جنگ مستقیم با ایران نا امید شد بعد از آن متوسل به سگهای تروریست در شرق کشور شده که مدافعان امنیت را درگیر کند ولی کور خواهند خورد و انشالله با تدابیر سپاه قدس و مدافعان امنیت این تروریست ها به زباله دان خواهند پیوست
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سیامک
۱۵:۵۰ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
کار این گروه کثیف ضد ایرانی رو یکبار برای همیشه تمام کنید.درسته که گروه چریکی هستند اما به هر حال مراکز تجمع و انبار و ....دارند.اینها رو از روی زمین محو کنید.
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۲ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
شورای تامین استان خیلی ضعیف عمل میکند بایدبودجه ای بیشترازسایراستانها جهت امنیت استان اختصاص دهند خیلی دارید کمکاری میکنید
۴
۹۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۶ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
تا کی باید
هر روز تعدادی از مدافعان امنیت شهید شوند

بیشتر به فکر امنیت این عزیزان باشید

خبر هر روز

سیستان و بلوچستان و شهادت جوانان عزیز
و داغدار شدن تعداد زبادی خانواده

اینطور نیست که فقط یک نفر شهید می شود
با شهادت یک نفر یک خانواده داغدار می شود و
معلوم نیست ادامه ی زندگی همسر و فرزندان باچه سختی هایی همراه شود
تو رو خدا
شما که انقدر از قدرت نظامی خود حرف می زنید
امنیت این عزیزان را تامین کنید
۶
۸۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
صدیقه اسلامی
۱۵:۳۴ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
برکناری فوری فرمانده نیروی انتظامی استان
۷
۷۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ه
۱۵:۳۲ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
این انگل های دوپا را که حالا مثل موش در سوراخ های خود فرو رفته اند بیرون بکشید و یک یک به حسابشان برسید که جهنم بدتر از جهنم فعلی در انتظارشان است و امکانات پیشگیرانه و تهاجمی و مقاومتی را در نیروی انتظامی افزایش دهید مگر تا کی این حرامزاده ها باید آدم بکشند و فرار کنند و بخشی از انرژی هم حرام یافتن و محاکمه آنان شود باید از نیروهای ویژه برای سرکوب این حرامیان استفاده کرد در کشور و نیروهای مسلح ظرفیت مبارزه و نابودی این انگل ها ی دوپا وجود دارد و نباید نادیده گرفت .
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۱ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
ایرانشهر شده پایگاه تروریست ها و قتلگاه نیروهای انتظامی خدوم جان برکف همیشه و همه حاضر در دفاع از مردم!!!
این چه وضعیه؟!! چرا اقدام عاجل نمیشه؟!! خب به مردم گزارش بدون مصلحت سنجی اشرار وابسته رو بدید تا خود مردم برای امنیت فراگیر پایدار همراهی موثرتری داشته باشند!!!
یعنی معلوم نیست که این اشرار تروریست مواجب بگیر و عمله چه کسانی هستند؟!! از کجا تامین و تقویت و تطمیع میشن؟!!!
چندتا عزیز دیگه پرپر بشن چندتا خانواده دیگه داغدار بشن تا این وضعیت تغییر کنه؟!!!
۸
۶۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۸ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
اگه ماشین ضد گلوله بود اینجور شهید نمیدادیم .
۴
۹۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۲۰:۱۸ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
رئیس جمهورمون هم ماشین ضد گلوله نداره بنده خدا البته نیاز هم نداره

ولی از اگه هم داشتن یه عده میومدن کلی حرف در میاوردن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۹ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
چرا برای نیروهای امنیتی نظامی خودرو ضد گلوله نمیدهند ؟ این جوانان رشید محافظان کشور هستند و سرمایه گران قدر کشور هستند
۵
۸۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۱ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
بله مخصوصا در ایرانشهر که پاتوق ت وریستهاست.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۴ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
باید سریعا فرمانده انتظامی استان برکنار شود به دلیل شکست های حفاظتی و از دست دادن این همه شهید
۶
۶۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حمید
۱۵:۰۵ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
خودروی زرهی طوفان چی شد؟ یعنی قیمتش از جان عزیزان نیروی انتظامی بالاتره؟
۳
۷۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۴ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
خدا رحمت کنه ولی تا چه زمانی باید ما شهید بدیم؟وقتی خودروی زرهی هست وقتی موشک هست چرا این خون ها باید ریخته بشه؟باهمین موشک رزمایش مقر هاشون رو بکوبید تا لاشه هاشون خوراک کفتارها بشه تا کسی نتونه خون فرزندان ملت رو به ناحق بریزند یک کلام مقرهاشون به خاطر خدا هم که شده شخم بزنید
۳
۶۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۲ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
چرا یکبار برای همیشه با این اشرار برخورد نمیشه؟
مثل حاج قاسم در کرمان و جنوب کشور، شهید کاظمی در غرب کشور و بسیاری دیگر از این نوع برخوردهای قاطع که مسئله رو حل کرده... تا کی جوانان و نیروهای مظلوم فراجا باید اینجوری پرپر بشن و داغ به دل خانواده‌ها بنشینه...
۴
۴۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۹ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
برای فرمانده منطقه خیلی متاسفم او را عزل بکنید منطقه سیستان و بلوچستان منطقه ویژه اعلام شود بجای خودرو از نفربر استفاده بشود ملت تحمل این سهل‌انگاری هارا ندارد گشتها باپهباد انجام شود
۴
۴۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۹ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
چرا این تروریست‌های کثیف و بی خدا را که مردم ما و پلیس و مرزبان های کشور را در بخش بلوچستان استان سیستان و بلوچستان شهید میکنند را نابود کامل نمیکنید، این تروریست‌های وهابی سلفی تکفیری دشمن ما هستند
۳
۵۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۵ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
تا کی باید حملات تروریستی انجام شود بجای فیزیکی با پهباد کنترل شود گشت‌ها با پهباد انجام شود
۲
۵۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۲ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
مناطق مرزی مخصوصاً در جنوب شرق کشور احتیاج به پایش 24 ساعته توسط پهپاد دارد تا مقرهای حرامزادگان تروریست شناسایی و منهدم شوند قبل از اینکه حتی فرصت نقشه کشیدن پیدا کنند اینکه بگویند نه اینها یه نوک پا از مرز رد می شوند و بعد برمی گردن!!!!!!!!! این نشان از ضعف شدید امنیتی و مراقبتی است وبدین معنا است تا ابد این فرآیندخونبار ادامه خواهد داشت! این بی پدرمادرهای بی ناموس بیشتر داخل کشور مخفی هستند
۲
۴۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۶ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
اخ خدا چرا
۲
۳۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۴ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
آقایان کی می خواند بع این نتیجه برسند خودرو نیروی انتظامی در این استان باید یک خودرو زهی باشد نه یک خودرو معمولی که مناسب برای مقابله با مجرمانی مانند سارقان و قاچاقچیان است.
برای مقابله با تروریستها تجربه طلب آموزش دیده و کاملا مسلح فقط و فقط یک خودرو زهی امنیت مناسبی می تواند تامین کند.
۳
۷۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۸ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
اول باید اقتصاد قوی کنیم در آن منطقه دوم بع خدمت تروریست ها برسیم و سوم از ماشین ضد گلوله استفاده کنند
آخرین اخبار
طوفانی با سرعت ۱۱۵ کیلومتر در ساعت زابل را درنوردید ‌
شهادت یکی از کارکنان یگان‌های تکاوری یگان ویژه سیستان و بلوچستان در حین ماموریت
حمله تروریستی ایرانشهر خوش‌خدمتی به صهیونیست‌هاست
انهدام تیم تروریستی در شرق ایران/ هلاکت ۶ تروریست