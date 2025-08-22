باشگاه خبرنگاران جوان _ پایگاه اطلاع رسانی پلیس روز جمعه اعلام کرد: عوامل تروریستی امروز با حمله‌ مسلحانه به ۲ واحد گشت انتظامی در محور خاش به ایرانشهر، پنج تن از خادمان نظم و امنیت کشور را به شهادت رساندند.

بر اساس این گزارش، این حمله در محدوده پاسگاه دامن از توابع شهرستان ایرانشهر رخ داد و مهاجمان پس از ارتکاب این جنایت از محل متواری شدند.

بر اساس اعلام منابع رسمی، عملیات شناسایی و تعقیب عوامل این اقدام تروریستی در دستور کار نیروهای امنیتی و انتظامی قرار گرفته است و اخبار تکمیلی اعلام خواهد شد.

اسامی شهدای حادثه تروریستی ایرانشهر _ پاسگاه دامن

سروان وحدتی نیا ، گروهبان یکم نوروزی،گروهبان رحیمی، ستواندوم رویایی، گروهبان یکم تولی،