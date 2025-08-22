باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری در خطبه‌های نماز جمعه شهرکرد با تسلیت شهادت امام حسن مجتبی (ع)، رحلت پیامبر اکرم (ص) و امام رضا (ع)، اظهار کرد: زیارت اربعین توفیق بزرگی بود که نصیب زائران ایرانی شد.

امام جمعه شهرکرد افزود: امیدواریم همانطور که شاهد پرواز از فرودگاه شهرکرد به نجف بودیم، مسئولان نیز پیگیر برقراری پرواز از این فرودگاه به مشهد مقدس و عتبات عالیات به صورت دائمی باشند.

وی در خصوص احداث زائرسرا در کربلا معلی ویژه هم‌استانی‌های چهارمحال و بختیاری، گفت: امیدواریم خیرین در این امر خیر شریک شوند تا زائرانی که توان مالی کمی دارند، بتوانند در این زائرسرا با قیمت پایین اسکان داشته باشند.

حجت الاسلام والمسلمین فاطمی با تاکید بر اینکه سیاست در سده اخیر به‌عنوان کلک، حقه و نیرنگ شناخته می‌شد، افزود: امام (ره) این دیدگاه را تغییر داد، سیاست از دیدگاه ایشان حل مشکلات مردم و جاری ساختن قوانین اسلام در کشور بود، امام حسن (ع) نیز این دیدگاه داشت که با سیاست حقوق خداوند را اجرا کند، لذا سیاست باید دینی باشد و در آن حقوق زندگان مدنظر قرار بگیرد.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری افزود: انسان سیاست‌مدار باید نسبت به حقوق افراد جامعه حساس باشد، خدمت را به نحو احسن انجام دهد، نسبت به مالیات حساس باشد و از خدمت به جامعه کوتاهی نکند.

وی با اشاره به اینکه خدمت فرصت گران‌بهایی است، بیان کرد: باتوجه به اینکه مقام معظم رهبری با اخلاص در حال خدمت است، مردم و مسئولان نیز باید فرمانبردار باشند، نباید اوامر رهبر خنثی شود، نباید صحبت‌ها تفسیر شود، بلکه باید همانگونه اجرا شود.

خطیب نماز جمعه شهرکرد با اشاره به سهم‌خواهی برخی جریان‌های سیاسی پس از پایان انتخابات، بیان کرد: نباید این مسائل مطرح شود، زیرا این کار موجب خوشحالی دشمنان می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین فاطمی در خصوص سفر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی به کشور لبنان، یادآور شد: این سفر نماد شهامت، عزت، مصلحت و اقتدار است و نشان می‌دهد حزب‌الله تنها نیست و ایران در منطقه حضور پر قدرتی دارد.

امام جمعه شهرکرد بیان کرد: تفاهم‌نامه‌ای بین سازمان تبلیغات اسلامی و ستاد دیه کشور منعقد شده است که این تفاهم‌نامه برای آزادسازی زندانیان در چهارمحال و بختیاری نیز اجرا خواهد شد، از خیرین نیک‌اندیش نیز درخواست می‌شود در این امر خیر شریک شوند.

منبع: ایسنا