باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس پژوهشی مشترک که توسط روزنامهٔ بریتانیایی «گاردین» و مجلهٔ اسرائیلی «۹۷۲» منتشر شده، یافته‌ها حاکی از آن است که از زمان آغاز منازعات اخیر در نوار غزه، ۸۳ درصد از تلفات فلسطینی که توسط نیرو‌های نظامی اسرائیل کشته شده‌اند، غیرنظامی بوده‌اند. به عبارت دیگر، از هر شش فلسطینی که به قتل رسیده‌اند، پنج تن شهروندان عادی بوده‌اند.

این پژوهش که بر مبنای تحلیل داده‌های محرمانهٔ نظامی انجام شده، نشان می‌دهد که نرخ تلفات غیرنظامیان در غزه به سطحی بی‌سابقه و بسیار بالا در مقایسه با سایر درگیری‌های مسلحانهٔ مدرن رسیده است.

بر پایهٔ این گزارش، رویکرد نیرو‌های نظامی اسرائیل به این صورت بوده که اغلب قربانیان را بلافاصله پس از کشته شدن، به عنوان «تروریست» طبقه‌بندی و ثبت می‌کنند. این امر موجب شده تا آمار واقعی غیرنظامیان کشته‌شده، بیش از دو برابر برآورد‌های رسمی از تعداد اعضای گروه حماس باشد.

همزمان، یک نهاد پژوهشی معتبر در اسرائیل به نام «موسسهٔ مطالعات امنیت داخلی» (INSS) از این رژیم خواسته است تا با فاصله گرفتن از گزینه‌های افراطی، راهبرد خود در قبال غزه را مورد بازبینی جدی قرار دهد. این موسسه هشدار داده که تداوم وضعیت کنونی، بدترین سناریوی ممکن است و توقف فوری خصومت‌های نظامی، حتی با هزینه‌ای سنگین، ضروری می‌باشد.

این گزارش در ادامه خاطرنشان می‌سازد که منازعهٔ فعلی، اسرائیل را با بحرانی بین‌المللی مواجه ساخته که موقعیت و روابط خارجی این رژیم را تحت الشعاع قرار داده است. علاوه بر این، نیرو‌های نظامی اسرائیل تحت فشار‌های شدید، دچار ضعف و فقدان انضباط عملیاتی شده‌اند.

به باور تحلیلگران این موسسه، اشغال بخش‌های بیشتری از غزه یا اجرای عملیات نظامی اضافی، نه تنها منجر به فروپاشی کامل حماس نخواهد شد، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز جنگی چریکی طولانی‌مدت و مؤثر علیه نیرو‌های اسرائیلی شود. چرا که ساختار حماس اکنون از یک نیروی نظامی متمرکز به شبکه‌ای غیرمتمرکز و مبتنی بر راهبردهای جنگ نامنظم تغییر یافته که مقابله با آن برای ارتش منظم اسرائیل به مراتب دشوارتر است.

منبع: گاردین