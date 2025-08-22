باشگاه خبرنگاران جوان - آیت‌الله محمدرضا ناصری، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد، در خطبه‌های این هفته نماز جمعه دارالعباده یزد، ضمن تسلیت ایام دهه پایانی ماه صفر، از حضور گسترده و پرشور مردم در مجالس و محافل حسینی تقدیر و تشکر کرد. وی با اشاره به این حضور کم‌نظیر، اظهار داشت: شما مردم دارالعباده یزد گوی سبقت را در زمینه حضور در مراسم روضه‌خوانی و سینه‌زنی ربوده‌اید و یزد را حسینیه ایران کرده‌اید.

اهمیت ادب حضور در محضر الهی و جایگاه انسان نزد خداوند

امام جمعه یزد با بیان اینکه همه ما در محضر خداوند متعال هستیم افزود: ضرورت دارد که همه بندگان اطاعت از خداوند متعال و رعایت ادب حضور در محضر خدا را مراعات کنند چرا که همه در محضر خدا هستیم.

وی ادامه داد: شخصی در محضر امام رضا (ع) از جایگاه خود سؤال کرد و ایشان فرمودند: می‌خواهی بدانی چه جایگاهی نزد من داری، ببین من در قلب تو چه جایگاهی دارم، پس هر کس بخواهد جایگاهش را نزد خداوند ببیند، نگاه کند ببیند خدا پیش او چگونه است. اگر در قلب خدا را دوست داریم، در اعمال و رفتار نیز باید این علاقه را مراعات کنیم.

ایران قوی، لازمه استقلال و مقابله با طمع‌ورزی دشمنان

امام جمعه یزد در بخش مهمی از خطبه‌های خود به موضوع قدرت ملی پرداخت و آن را یک امر حیاتی و ضروری برای هر کشور دانست. وی تصریح کرد: یک ملت اگر بخواهد مستقل و سرافراز باشد و نگران طمع‌ورزی دیگران نباشد، باید قوی باشد.

آیت‌الله ناصری با تأکید بر اینکه دشمنان با انقلاب اسلامی مخالف نیستند، بلکه با ایران قوی مخالف هستند، به تجربیات گران‌بهای کشور در دوران قبل از انقلاب اشاره کرد. وی یادآور شد: متاسفانه ایران در دوران گذشته از ضعف و ناتوانی، تجربیات نگران‌کننده‌ای دارد. در جنگ جهانی، ایران آسیب‌های فراوانی دید، دچار تجزیه شد، دچار قحطی شد و ده‌ها هزار نفر از مردم ایران فوت کردند. ایران تبدیل به ویرانه‌ای شد؛ چرا؟ چون ضعیف بودیم و نتوانستیم از خود و مردم خود دفاع کنیم.

وی خاطرنشان کرد: ایران چگونه می‌تواند مثل گذشته تن به ویرانی و ذلت بدهد؟ پس عقل و شرع حکم می‌کند تا قوی باشیم و در مقابل دشمن بایستیم.

لزوم تقویت قدرت نظامی و پرهیز از نشان دادن ضعف در برابر دشمن



آیت‌الله ناصری به آیه شریفه “وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ” اشاره کرد و گفت: در مقابل دشمن باید قوی باشید تا دشمن از شما بترسد و نتواند به شما هجمه‌ای وارد کند.

انتشار پیام ضعف، کشور را به سرنوشت لیبی و سوریه دچار می‌کند

امام جمعه یزد با انتقاد از انتشار پیام‌ها و بیانیه‌هایی که بوی ضعف و ذلت می‌دهند، هشدار داد: چرا بعضی پیام‌ها و بیانیه‌های ذلت‌آمیز می‌نویسند، به چه قیمتی؟ آیا ما هم باید مثل لیبی و سوریه بشویم یا باید مثل دیگران گاو شیرده آنها بشویم؟ آیا با تسلیم شدن در مقابل دشمن و ضعف نشان دادن همه چیز درست می‌شود؟

وی تأکید کرد: اگر ذره‌ای در مقابل استکبار جهانی ضعف نشان بدهیم، یقیناً دچار مشکلات فراوانی خواهیم شد. در مقابل دشمن هیچگاه نباید از نقاط ضعف خود صحبت به میان آوریم و نباید نقطه ضعفی به دشمن نشان دهیم.

ایران قوی، ضامن استقلال و سرافرازی ملت

نماینده ولی فقیه در استان یزد، صنعت دفاعی را امری ضروری برای هر کشوری خواند و افزود: خداوند متعال قدرت غضبیه و قدرت دفاعی را در وجود هر انسانی فطرتاً قرار داده است. برای اینکه قوی باشیم و تن به ذلت ندهیم و بتوانیم از کشور و مردم خود دفاع کنیم، باید به سراغ صنایع دفاعی پیشرفته برویم.

وی گفت: ایران اسلامی باید امروز قوی باشد، صنایع دفاعی پیشرفته‌ای باید داشته باشیم تا باعث عزت ما شود و دشمن جرأت تجاوز به خود ندهد.

آیت‌الله ناصری با استناد به آیه “وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ”، مردم را به ایستادگی در برابر دشمن دعوت کرد و گفت: دشمن با شما مبارزه می‌کند تا شما را از دین برگرداند، البته اگر به او مجال و فرصت بدهید؛ پس نباید هیچگاه در مقابل دشمن از خود ضعف نشان دهیم.

وی با یادآوری دوران جنگ تحمیلی ۸ ساله و بمباران شهر‌ها توسط صدام، مقاومت مردم و هدایت امام خمینی (ره) را عامل پیروزی ایران دانست و خاطرنشان کرد: راه ما راه حق است، نیاز به دیگران و تسلیم در مقابل دیگران نداریم و یقیناً اگر در مقابل دشمن بایستیم و مقاومت کنیم، او هیچگاه به اهداف خود نخواهد رسید.

منبع: روابط عمومی