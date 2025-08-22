باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از وبدا دکتر سید موید علویان توضیح داد: هپاتیت B بیماری‌ای است که از طریق خون و زخم منتقل می‌شود و در رشته‌هایی مانند کشتی و بوکس که احتمال خونریزی و تماس خون افراد با یکدیگر وجود دارد، اهمیت بیشتری دارد، اما در فوتبال می‌توان گفت هیچ منعی برای بازی کردن افراد مبتلا وجود ندارد. در برخی موارد، تنها نیاز به درمان و پیگیری روند درمان فرد وجود دارد البته این بازیکن نیاز به درمان و پیگیری درمان دارد.

این استاد بیماری‌های گوارش و کبد توصیه کرد: تمامی ورزشکاران حرفه‌ای پیش از ورود به رقابت‌ها، آزمایش هپاتیت انجام دهند و واکسیناسیون هپاتیت B را جدی بگیرند.

علویان در ادامه گفت: بهتر است کلیه بازیکنان خارجی که وارد ایران می‌شوند و واکسیناسیون هپاتیت نداشته‌اند، این واکسن را دریافت کنند.

به گفته این متخصص، هپاتیت B از طریق معاشرت معمول یا حضور در محیط‌های ورزشی مانند زمین فوتبال منتقل نمی‌شود.

با توجه به اینکه اخباری منتشر شده که میزان ویروس (لود ویروس) در خون این بازیکن ۵۷ هزار است که نشان‌دهنده خطرناک بودن بیماری او عنوان شده، علویان اظهارکرد: میزان ویروس در خون یکی از شاخص‌های مهم برای تصمیم‌گیری در خصوص درمان هپاتیت B است. این بیماری از راه خون منتقل می‌شود و از طریق بزاق دهان یا عرق بدن انتقال نمی‌یابد. اگر تعداد ویروس زیر ۱۰۰ هزار باشد، خطر انتقال آن بسیار کم است.

وی در ادامه گفت: به دور از جنجال‌های غیر علمی باید تلاش کنیم در آینده، در جهت کنترل بهتر این بیماری در دنیا و ایران اقدام کنیم.

علویان در پایان گفت: من کتاب‌هایی در خصوص آنچه مبتلایان به هپاتیت باید در مورد بیماری بدانند همچنین در زمینه حقوق بیماران هپاتیتی نوشته‌ام که در کشور هلند به زبان انگلیسی چاپ شده‌اند. توصیه می‌کنم سرژ اوریه این کتاب‌ها را مطالعه کند.