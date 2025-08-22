رقیه حاتمی پور، از بانوان فعال و کارآفرین صنعت گردشگری ایران درگذشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - رقیه حاتمی پور فرشی از اعضای جامعه تورگردانان ایران و هیأت مدیره انجمن متخصصان گردشگری ایران و همچنین عضو اتاق بازرگانی و انجمن دوستی ایران و استرالیا بود. حاتمی پور پنجشنبه ۳۰ مردادماه ۱۴۰۴ بر اثر تبعات عمل جراحی درگذشت.

حاتمی پور، متولد تبریز و نخستین بانوی تبریزی بود که کارت بازرگانی دریافت کرد. او از اواخر دهه 70 فعالیت در حوزه گردشگری را آغاز کرد و از جمله چهره های کارآفرین و ایده پرداز گردشگری به شمار می آمد که با هدف توسعه تعاملات گردشگری بین ایران و دیگر کشورها، به اجرای هفته های فرهنگی و تورهای گردشگری پرداخت. او جزو نخستین اجراکنندگان تورهای شبانه تهران نیز بود.  

این بانوی فعال گردشگری در اوایل دهه ۹۰ توانست نخستین تور گردشگری ایران به مقصد مصر را پس از سه دهه قطع ارتباط دو کشور، اجرا کند.  

منبع: ایسنا

