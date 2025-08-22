اسرائیل مدعی شد که هیچ قحطی در غزه وجود ندارد و این یافته‌ها بر اساس «دروغ‌های حماس» است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - اسرائیل روز جمعه یافته‌های یک گزارش امنیت غذایی مورد حمایت سازمان ملل را رد کرد و مدعی شد که هیچ قحطی در غزه وجود ندارد و این یافته‌ها بر اساس «دروغ‌های حماس» است.

بیانیه وزارت امور خارجه پس از آن منتشر شد که پنل IPC مستقر در رم تأیید کرد که اکنون قحطی در استان غزه – شهر غزه – که حدود ۲۰ درصد از نوار غزه را پوشش می‌دهد، گسترش یافته است.

این وزارتخانه ادعا کرد: «هیچ قحطی در غزه وجود ندارد» و افزود که یافته‌های این پنل «بر اساس دروغ‌های حماس است که از طریق سازمان‌های ذی‌نفود شسته و رفته شده‌اند».

این وزارتخانه گفت: «در هفته‌های اخیر، ورود گسترده کمک‌ها، این نوار [غزه]را با مواد غذایی اصلی غرق کرده و باعث کاهش شدید قیمت مواد غذایی شده است.»

و افزود: «این ارزیابی نیز به سطل زبالهِ قابل انزجار اسناد سیاسی پرتاب خواهد شد.»

نهاد وزارت جنگاسرائیل که بر امور مدنی در سرزمین‌های فلسطینی نظارت دارد، معروف به COGAT، نیز این گزارش را مورد حمله قرار داد.

این نهاد گفت: «COGAT به شدت وقوع قحطی در نوار غزه و به ویژه در شهر غزه را رد می‌کند. گزارش‌ها و ارزیابی‌های قبلی IPC مکرراً نادرست اثبات شده و واقعیت موجود در زمین را منعکس نمی‌کنند.»

COGAT گفت گزارش این پنل، تلاش‌های انجام‌شده در هفته‌های اخیر برای «تثبیت وضعیت بشردوستانه در نوار غزه» را نادیده گرفته و نویسندگان آن را متهم کرد که به «داده‌های جزئی» تکیه کرده و اطلاعات ارائه‌شده به آنها را ignore (نادیده) می‌گیرند.

بر اساس سیستم بین‌المللی نظارت بر گرسنگی و امنیت غذایی جهان، یک قحطی در شهر غزه و مناطق اطراف آن در حال وقوع است.

مقیاس مورد تأیید سازمان ملل، که به عنوان «طبقه‌بندی یکپارچه مرحله امنیت غذایی» (IPC) شناخته می‌شود، طبقه‌بندی خود برای استان غزه را به «فاز ۵» - بالاترین سطح که با ویژگی‌های قحطی، تنگدستی و مرگ مشخص می‌شود - ارتقا داده است.

پیش‌بینی می‌شود که همین طبقه‌بندی تا پایان سپتامبر به دیر البلاح در مرکز غزه و خان یونس در جنوب گسترش یابد که بیش از ۵۰۰،۰۰۰ نفر در سراسر غزه را تحت پوشش قرار می‌دهد.

۱.۰۷ میلیون نفر دیگر (۵۴ درصد از جمعیت غزه) در «فاز ۴» یا شرایط «اضطراری» طبقه‌بندی شده‌اند، در حالی که ۳۹۶،۰۰۰ نفر (۲۰ درصد) در «فاز ۳» یا شرایط «بحرانی» قرار دارند.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: قحطی ، غزه ، سازمان ملل
