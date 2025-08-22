باشگاه خبرنگاران جوان -آیت‌الله سید محمد سعیدی در خطبه‌های این هفته نمازجمعه قم در مصلای قدس با اشاره به ۳۰ مرداد روز جهانی مسجد اظهار داشت: مسجد فقط مکانی برای انجام مناسک عبادی خاص نیست بلکه قلب تپنده ایمان و همبستگی امت اسلامی است.

وی با بیان اینکه مساجد از صدر اسلام پایگاه هدایت، بصیرت، آموزش، مقاومت و رسیدگی به نیازهای جامعه بوده است، گفت: روز جهانی مسجد روزی است که باور کنیم این نهاد با توجه به نیاز زمان می تواند بیش از آنچه امروز هست به جامعه خدمت رسانی کند.

امام‌جمعه قم با اشاره به سالروز رحلت پیامبراکرم(ص) خاطرنشان کرد: یکی ازاهداف رسالت پیامبر گرامی اسلام مانند همه انبیای گذشته اقامه قسط و عدل در جامعه است و این هدف همانطور که در سوره مبارکه حدید بیان شده است جز با قیام و خواست مردم محقق نمی شود.

وی با بیان اینکه پیامبر(ص) برای تعیین رهبری جامعه بعد از خودشان به چند طریق عمل کردند، گفت: اولین اقدام ایشان تأکید بر تفکیک ناپذیری قرآن وعترت بود که در حدیث ثقلین و احادیث بسیاری با این مضمون بر آن تأکید شده است.

آیت‌الله سعیدی با تأکید بر اینکه پیامبر(ص) به وظیفه خود در زمینه ابلاغ ولایت امیرالمؤمنین(ع) عمل کردند، گفت: این مردم هستند که باید قیام کند و بر محور امامت و ولایت جمع شوند؛ زیرا امام مانند کعبه است که مردم باید به دور آن جمع شوند.

وی افزود: پیامبر(ص) چند روز قبل از رحلتشان در بین جمعی افراد صاحب نفوذ فرمودند برای من قلم و دوات بیاورید تا مطلبی را بنویسم که بعد از من هرگز گمراه نشوید ولی وقتی دیدند این جمع با این امر مخالف هستند به آنها فرمودند از نزد من بروید و دعوا نکنید.

امام‌جمعه قم با بیان اینکه جریانی که بیشترین تلاش را علیه جریان امامت و ولایت داشت جریان بنی امیه بود، افزود: بنی امیه با تهدید، تطمیع، تخریب و حتی کشتن برخی افراد تلاش می کرد مانع از پا گرفتن ولایت الهی در جامعه شود و ادامه این جریان امروز نیز در قالب های مختلف ادامه دارد.

وی ادامه داد: امام حسن مجتبی علیه‌السلام در مسجد کوفه در تعبیر خاصی در رابطه با جریان خطرناک بنی امیه چنین فرمودند که اگر از بنی امیه یک پیرزن زمینگیر هم باقی بماند دین خدا را منحرف می کند که این فرمایش هشدار دهنده یکی از شاخص های مهم جریان شناسی در اسلام و گویای وجود بیماری مضمن در پیکره جهان اسلام است.

آیت‌الله سعیدی با بیان اینکه امروز سردمدار جریان بنی امیه را با نام جریان انحرافی اسلام آمریکایی می شناسیم، افزود: شیفتگان ارتباط با آمریکا مراقب کید و مکر صهیونیست ها باشند؛ زیرا انها با اسلام ناب محمدی مخالف هستند و بحث هسته ای، حقوق بشر و موشکی بهانه ای بیش نیست و همانطور که قرآن فرمود تا از دین و آیین آنها تمکین نکنیم و سر تعظیم فرود نیاوریم آنها روی خوش به ما نشان نمی دهند.

وی درپایان با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه تأکید کرد: مردم در پویش جدید ایران همدل شرکت کنند و در حد توان برای تسکین آلام مردم مظلوم و قحطی زده غزه کمک کنند.

منبع:آستان مقدس کریمه اهل بیت(س)