باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت امور خارجه لهستان اعلام کرد: «ما به شدت با پروژه ساخت واحدهای مسکونی جدید یهودینشین در منطقه E۱ کرانه باختری مخالفیم. تصمیمی که توسط دولت اسرائیل در روز چهارشنبه ۲۰ اوت ۲۰۲۵ گرفته شده، نقض فاحش قوانین بینالمللی است.»
این وزارتخانه افزود: «ما از مقامات اسرائیل میخواهیم که از حمایت از حرکت غیرقانونی شهرکسازی در کرانه باختری دست بردارند. ما همه اقدامات تجاوزکارانه علیه فلسطینیان در این چارچوب را محکوم میکنیم» و از راهحل دو دولتی ابراز حمایت کرد.
لهستان با بیانیه امروز خود، به بیش از ۲۰ کشور دیگر، از جمله فرانسه، آلمان و انگلیس، که پیش از این برنامههای اسرائیل را محکوم کردهاند، پیوست.
منبع: رویترز