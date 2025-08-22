باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -اولین مجوز احداث نیروگاه خورشیدی تجمیعی کشور به یک مددجوی قمی اعطا شد؛ پروژهای که نه تنها در تأمین برق نقش دارد، بلکه میتواند زمینهای برای ایجاد درآمد و اشتغال پایدار برای جامعه هدف فراهم کند. اهمیت این طرح فراتر از تولید انرژی است و نشان میدهد که توانمندسازی مددجویان و ایجاد فرصتهای اقتصادی میتواند با سرمایهگذاریهای نوآورانه و کمریسک در حوزه انرژی تجدیدپذیر محقق شود.
این طرح ویژه با رویکرد دولت خدمتگذار و همکاری شرکت توزیع برق استان قم آغاز شده است. نیروگاه قرار است روی زمینی به مساحت ۴.۵ هکتار ساخته شود و ظرفیت تولید آن ۳ مگاوات است. این میزان انرژی میتواند برق حدود ۶۰۰ خانواده را تأمین کند و سهم هر مددجو در این پروژه، ۵ کیلووات تعیین شده است. چنین رویکردی علاوه بر افزایش تولید برق، فرصتهای قابل توجهی برای ارتقای توانمندی اقتصادی مددجویان ایجاد میکند و به نوعی کمک میکند تا ناترازی انرژی استان نیز کاهش یابد.
توانمندسازی مددجویان و اشتغال پایدار
علیرضا لاریپور، مجری طرح، با اشاره به اهداف پروژه گفت: هدف اصلی کمک به تأمین ناترازی انرژی استان و کشور، مصرف منابع تخصیصی اشتغال در محل، تضمین بازگشت منابع بانکی بدون دخالت مددجویان و امکان توسعه و بازرسی سازمانهای نظارتی است.
او افزود: این پروژه بدون ریسک است، چرا که قرارداد تضمین خرید برق توسط وزارت نیرو به مدت بیست سال تنظیم شده است و منابع مالی از طریق وامهای کمبهره با کارمزد ۴ درصد تأمین میشود.
به گفته لاریپور، با احتساب متوسط ۲۵ روز آفتابی در هر ماه و تولید حدود ۳۰ کیلووات در هر روز، این نیروگاه میتواند ماهانه ۷۵۰ کیلووات برق تولید کند. نرخ خرید هر کیلووات برق از نیروگاههای تجمیعی در شرایط معمولی ۴۵۰۰ تومان و در صورت ارائه در بورس بیش از ۸۵۰۰ تومان خواهد بود.
او تاکید کرد: با محاسبه درآمد ماهانه و کسر اقساط وام، مبلغ قابل توجهی مستقیماً به حساب مددجویان واریز خواهد شد و پس از سه سال تمامی درآمد حاصل از پروژه به آنها تعلق میگیرد.
این مدل نشان میدهد که با برنامهریزی دقیق و استفاده از منابع کمریسک، میتوان توانمندسازی مددجویان را با توسعه زیرساختهای انرژی تجدیدپذیر همزمان کرد. اجرای چنین طرحهایی نه تنها به اشتغال پایدار کمک میکند، بلکه امنیت مالی مددجویان را نیز ارتقا میدهد و آنها را از وابستگی صرف به کمکهای دولتی بینیاز میکند.
رویکرد قم در توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر
معاون بهرهبرداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق قم با اشاره به رشد ۴ درصدی مصرف برق استان نسبت به سال گذشته، تاکید کرد که یکی از برنامههای کلان وزارت نیرو توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر است و در استان قم نیز حدود ۵۸۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در دستور کار قرار دارد.
به گفته سید محمد ارجمندزاده، شرکت توزیع نیروی برق قم تلاش دارد امسال بین ۵۰ تا ۱۰۰ مگاوات از این ظرفیت را وارد مدار کند که بخش زیادی از آن صرف جبران رشد مصرف خواهد شد. این موضوع نشان میدهد که توسعه انرژیهای تجدیدپذیر نه تنها یک ضرورت محیط زیستی است، بلکه ابزاری برای کاهش ناترازی برق و تأمین نیازهای انرژی در استان نیز محسوب میشود.
تسهیلات ناکافی، چالش اصلی مددجویان
معاون اشتغال و توانمندسازی بهزیستی قم با اشاره به جذب ۱۶۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال و توانمندسازی در استان، اظهار داشت که یکی از چالشهای اصلی، پایین بودن سقف تسهیلات است و برای ایجاد اشتغال پایدار نیاز به حداقل ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات داریم.
رضا علیمرادی تاکید کرد: "افزایش رقم تسهیلات، تأثیر بیشتری نسبت به تعدد پرداختها دارد و توانایی ایجاد شغل مؤثر برای جامعه هدف را افزایش میدهد." این نکته اهمیت سرمایهگذاری هدفمند در پروژههای اشتغالزای مددجویان را روشن میکند؛ حتی در شرایطی که منابع مالی محدود است، اختصاص اعتبار کافی به پروژهها میتواند بازدهی بالاتری نسبت به تخصیص تعداد بیشتر وامهای کوچک داشته باشد.
توسعه پایدار و آینده نیروگاههای تجمیعی
این طرح میتواند الگویی برای توسعه نیروگاههای خورشیدی تجمیعی در دیگر نقاط کشور باشد و به مددجویان کمک کند تا به منابع درآمدی پایدار دسترسی پیدا کنند. با توجه به اینکه جامعه تحت پوشش بهزیستی بیش از ۳۲ هزار خانوار است، ادامه حمایتهای فعلی و ثبات مدیریت کلان استان امکان ایجاد نیروگاه برای حدود ۸۰ درصد مخاطبین را فراهم میکند.
اجرای این پروژه همچنین نشان میدهد که همکاری میان دستگاههای دولتی، شرکتهای تخصصی و جامعه هدف میتواند به شکلی عملی و مؤثر، اشتغال پایدار و کاهش ناترازی انرژی را همزمان محقق کند. اهمیت این موضوع زمانی مشخص میشود که بدانیم نیروگاههای خورشیدی تجمیعی، به دلیل پیچیدگیهای فنی و سرمایهگذاری اولیه،