باشگاه خبرنگاران جوان - علی استوان با اشاره به فرا رسیدن ایام شهادت امام رضا (ع) گفت: طرح ویژه جابجایی زائرین رضوی از ۲۸ مرداد ماه آغاز شده و تا ۴ شهریور ماه به مدت ۸ روز ادامه خواهد داشت. این طرح با هدف تسهیل تردد زائران امام رضا (ع) در دهه پایانی ماه صفر و افزایش تقاضای سفر به مشهد مقدس اجرا میشود.
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان فارس، افزود: پیش فروش بلیت اتوبوس برای این ایام از ۲۷ مرداد ماه آغاز شده و قرارگاه طرح نیز در ترمینال کاراندیش با حضور همکاران اداره راهداری فعال شده است.
استوان همچنین از اعزام کارشناسان این اداره کل به مشهد مقدس خبر داد و تاکید کرد: به منظور تسهیل سفر بازگشت زائران، رئیس اداره حمل و نقل مسافر به همراه سه نفر از کارشناسان حمل و نقل از روز جمعه در پایانه مسافربری مشهد حضور خواهند یافت تا به زائران عزیز خدمت رسانی کنند.
او با اشاره به اهمیت نظارت بر عملکرد شرکتهای حمل و نقل مسافر، اضافه کرد: تیمهای کنترل و نظارت بر عملکرد شرکتهای حمل و نقل مسافر به طور مستمر در پایانهها حضور دارند و عملکرد شرکتها و مدیران فنی را به صورت لحظهای مورد بازرسی قرار میدهند تا از ارائه خدمات مطلوب به زائران اطمینان حاصل شود.
بنابه گفته این مقام مسئول، به منظور رفاه حال زائران و جلوگیری از ازدحام در پایانه ها، توصیه میشود زائران بلیت سفر خود را به صورت اینترنتی تهیه کنند و سامانههای فروش آنلاین بلیت اتوبوس، امکان رزرو و خرید بلیت را در هر ساعت از شبانه روز فراهم کردهاند.
استوان با بیان اینکه اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان فارس با اجرای این طرح ویژه، تلاش میکند تا سفری ایمن و آسوده را برای زائران امام رضا (ع) فراهم کند، گفت: بر اساس آمارها، سالانه میلیونها زائر از سراسر کشور در ایام پایان سفر به مشهد مقدس سفر میکنند و استان فارس به عنوان یکی از استانهای پرتردد در این مسیر، نقش مهمی در جابجایی زائران ایفا میکند از این رو امیدواریم با بسیج همه امکانات در حوزه حمل و نقل، از سختی تردد و سفر زائران حرم امام مهربانیها بکاهیم.
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان فارس در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: زائران و کاربران جادهای در صورت مشاهده هرگونه نواقص یا مشکلات در روند حمل و نقل عمومی جادهای، خدماترسانی مجتمعهای خدمات رفاهی و... میتوانند با مراجعه به وب سایت www.۱۴۱.ir، تلفن گویای ۱۴۱ و یا ارسال پیامک به سامانه جامع ۱۴۱ شکایات، انتقادات و پیشنهادات خود را ثبت کنند تا توسط همکاران مورد بررسی قرار گیرد.
آمادگی ۷۱ مجتمع خدماتی رفاهی بینراهی استان فارس
بهنام رضایی هم با اشاره به آمادگی کامل مجتمعهای خدماتی رفاهی بین راهی برای خدمات رسانی به زایران رضوی و سایر کاربران جادهای گفت: با توجه به پیش بینی افزایش ترددها در محورهای مواصلاتی استان، تمامی مجتمع خدماتی رفاهی در سطح استان که شامل ۷۱ مجتمع میباشند، آماده خدماترسانی به هموطنان عزیزمان هستند.
معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای فارس با تأکید بر ضرورت ایجاد شرایط مناسب برای استراحت و رفاه کاربران جادهای افزود: نظارتهای مستمر بر عملکرد مجتمعهای خدماتی رفاهی بینراهی و امکانات ارائهشده، بهمنظور ارتقای کیفیت خدمات در دستور کار قرار دارد.
رضایی یادآور شد: کاربران جادهای برای تسهیل دسترسی به اطلاعات موقعیت مکانی، امکانات مجتمعهای فعال در این استان، ارائه نقطه نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود میتوانند به وب اپلیکیشن www.۱۴۱.ir مراجعه و یا با تلفن گویای ۱۴۱ مرکز مدیریت راهها تماس حاصل کنند.
معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای فارس در پایان از رانندگان خواست ضمن رعایت کامل مقررات راهنمایی و رانندگی، سفر خود را مدیریت و از امکانات موجود در مسیر برای استراحتهای کوتاه استفاده کنند.
