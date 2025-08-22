باشگاه خبرنگاران جوان- مردی اهل شهر آنکونا از ایتالیا، پس از شلیک تیرِ کمان صلیبی به سر خود از فاصله نزدیک، دو روز در بسترش بی‌حرکت و نیمه‌هوشیار پیدا شد. پلیس ایتالیا، بعد از تماس اضطراری یکی از اعضای خانواده این مرد به خانه او رفت و او را نیمه‌هوشیار و در حالی دید که تیرِ کمان صلیبی از پیشانی‌اش بیرون زده بود.

این مرد با وجود آسیب جدی، چشم‌هایش باز بود و با کلماتی نامفهوم حرف می‌زد. تیرِ کمان در سرش، مانع از حرکت سرش شده بود.

پلیس به‌سرعت این مرد را به بیمارستان رساند و کارکنان بیمارستان دریافتند، دو روز است که این مرد به این حال روی رختخواب خود افتاده و در این مدت هیچ خوراکی یا نوشیدنی مصرف نکرده است.

متخصص و رئیس بخش جراحی مغز و اعصاب بیمارستان به روزنامه محلی گفت که اگر تیر فقط یک میلی‌متر جلوتر رفته بود، مرد فورا کشته می‌شد. این متخصص ادامه داد، تیرِ کمان از جمجمه و پیشانی او عبور کرده و تا به گردنش رسیده بود و او خوش‌شانس بوده که زنده مانده است.

خوشبختانه تیرِ کمان صلیبی از نوع کربنی بود و پزشکان توانستند با کمک سی‌تی‌اسکن مکان دقیق تیر را بررسی کرده و بدون ایجادخونریزی شدید و با تکنیک‌های نظامی، مرد را عمل کنند. عمل موفقیت‌آمیز بوده، اما وضعیت بیمار هنوز وخیم است.

خانواده این مرد می‌گویند، او عاشق کمان‌های مختلف بوده، اما نمی‌توانند حدس بزنند که چه اتفاقی برای او افتاده است. درضمن او سابقه ناراحتی‌های روحی نداشته است که بتوان گفت قصد خودکشی داشته است.

منبع: خبر آنلاین