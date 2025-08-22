وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در پیامی به مناسبت فرارسیدن یکم شهریورماه، زادروز حکیم ابوعلی‌سینا و «روز پزشک»، با گرامیداشت این مناسبت، نقش برجسته جامعه پزشکی را در صیانت از سلامت مردم به ویژه در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را ستود.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از وبدا محمدرضا ظفرقندی به مناسبت روز پزشک با انتشار پیامی این روز را گرامی داشت؛ در متن این پیام آمده است: امسال روز یکم شهریورماه، زادروز طبیب، حکیم و دانشمند بزرگ، ابن‌سینا و فرارسیدن «روز پزشک» را در حالی گرامی می‌داریم که جامعه پزشکی و تیم ملی سلامت کشور، بار دیگر از دل بحرانی سخت، سربلند بیرون آمدند؛ حضور موثر و حماسه‌آفرینی پزشکان این مرز و بوم در آوردگاه دفاع دوازده روزه ملی کشور در برابر تهاجم ناجوانمردانه رژیم صهیونی، برگ زرین دیگری در دفتر افتخارآمیز مسئولیت‌شناسی، تعهد و فداکاری تاریخ پزشکی ایران بود.

در مناسبت روز پزشک، این روز را فرصتی می‌دانم برای قدردانی از پزشکان وظیفه‌شناس، متعهد و فرهیخته میهن عزیزمان، که به‌عنوان بخشی از اعضای تیم ملی سلامت، در خط مقدم پیشگیری و درمان بیماری‌ها، التیام آلام جسمی و روحی، و حفظ سلامت جامعه تلاش می‌کنند؛ فرصتی برای ارتقاء آگاهی‌های عمومی جامعه در زمینه اهمیت نقش و جایگاه پزشکان در جامعه، و ضرورت ارتباط و تعامل موثر و متقابل همراه با تکریم و احترام بین مردم و جامعه پزشکی. در سالی که سپری شد، تیم مدیریتی نظام سلامت کشور در همراهی و همگامی همه اعضای تیم ملی سلامت کشور، همچنان کوشیدند تا ضمن امیدآفرینی در بین جامعه پزشکی کشور، حل مسائل و مشکلات این حوزه و تلاش برای ارتقاء منزلت ایشان، شرایط بهتری برای زندگی و فعالیت حرفه‌ای و نتیجه‌بخش جامعه پزشکی فراهم شود؛ بی‌گمان رسیدن به چنین اهدافی، ضمن سیاستگذاری فعال، برنامه‌ریزی‌ها، اقدامات مسمتر و همراهی سایر نهاد‌ها و به‌طور ویژه همراهی و همدلی همه اعضای نظام سلامت را می‌طلبد.

اینجانب، با تبریک مجدد روز پزشک خدمت شما همکاران ارجمند، وظیفه‌شناس و متعهدم در جامعه پزشکی کشور و آرزوی تندرستی، بهروزی و تعالی، بار دیگر از حضور، مشارکت و نقش‌آفرینی حیاتی‌تان در مواجهه با بحران‌ها و ساختن جامعه‌ای سالم، امن در مسیر توسعه و پیشرفت میهن عزیزمان سپاسگزارم.

برچسب ها: روز پزشک ، وزیر بهداشت
خبرهای مرتبط
وزیر بهداشت:
باید همه کمک کنیم تا سطح خدمات سلامت ارتقا یابد
پزشکان نه فقط به دانش و مهارت بلکه به صبوری و تعهدی عمیق تکیه دارند
شرط تداوم پیشرفت علم پزشکی در کشور نگاه درست و حمایتی مسئولان است
پیرصالحی: حرفه پزشکی فراتر از نسخه و دارو است
آغاز اجرای طرح پزشکی خانواده از شهریور
یکم شهریور؛ روز سفیدپوشانی که در بحران‌ها خوش درخشیدند + فیلم
قدردانی وزیر بهداشت از دانشگاه های علوم پزشکی برای دریافت گواهینامه حذف سرخک و سرخجه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اقدامات ضروری برای مراقبت از زانو‌ها
حکمرانی امام رضا (ع) مبتنی بر تقویت اعتماد و حفظ وحدت اجتماعی بود
تولید ژلاتین با کیفیت از ضایعات ماهی خلیج فارس
چت‌بات شیطانی می‌خواهد انسان‌ها را برده خود کند و بکشد!
شب‌بیدار‌ها مراقب دیابت باشند
بودجه ۶.۳ همتی برای برنامه شیرمدرسه در ۱۴۰۴
همکاری دانشمند ایرانی با تلسکوپ هابل در ثبت عکس انفجار ابرنواختر
تحقق رؤیای استاد فرشچیان پس از یک دهه
تداخل وای‌فای ها؛ علت نارضایتی کاربران از کیفیت اینترنت خانگی
آغاز توزیع کارت آزمون کاردانی به کارشناسی از فردا
آخرین اخبار
تداخل وای‌فای ها؛ علت نارضایتی کاربران از کیفیت اینترنت خانگی
تحقق رؤیای استاد فرشچیان پس از یک دهه
آغاز توزیع کارت آزمون کاردانی به کارشناسی از فردا
شب‌بیدار‌ها مراقب دیابت باشند
بودجه ۶.۳ همتی برای برنامه شیرمدرسه در ۱۴۰۴
چت‌بات شیطانی می‌خواهد انسان‌ها را برده خود کند و بکشد!
همکاری دانشمند ایرانی با تلسکوپ هابل در ثبت عکس انفجار ابرنواختر
اقدامات ضروری برای مراقبت از زانو‌ها
تولید ژلاتین با کیفیت از ضایعات ماهی خلیج فارس
حکمرانی امام رضا (ع) مبتنی بر تقویت اعتماد و حفظ وحدت اجتماعی بود
تسریع در ساخت بیمارستان جایگزین هفتم تیر
پرواز فوتون‌های پیام‌رسان: فرصتی برای درخشش استعداد‌های جوان در جایزه ملی مصطفی
باید همه کمک کنیم تا سطح خدمات سلامت ارتقا یابد
واکنش سازمان غذا و دارو به کمبود شیرخشک
توزیع بیش از یک میلیون و ۱۵۰ هزار گذرنامه زیارتی از طریق شرکت پست
وزیر علوم: مساجد پایگاه تربیت مذهبی و فرهنگی جوانان است
تبریک معاون علمی رئیس‌جمهور به مناسبت افتخارآفرینی جوانان ایرانی در رقابت‌های نجوم و اخترفیزیک