معاون وزیر اقتصاد و دارایی گفت: طی ۴ماه گذشته ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تن به ارزش ۱۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار کالا وارد کشور شده است.

باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران، با بیان اینکه حجم کل مبادلات خارجی کشور در چهار ماهه نخست امسال به ۳۴ میلیارد و ۱۷۵ میلیون دلار معادل ۶۱ میلیون تن رسیده است گفت: از این میزان، ۴۸ میلیون تن کالای صادراتی به ارزش ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته با رشد منفی ۵ درصد همراه است. 

وی ادامه داد:واردات کشور نیز در این مدت ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تن به ارزش ۱۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار ثبت شده است.

عسگری بیان کرد: عمده کالا‌های صادراتی شامل گاز طبیعی با صادرات تقریباً ۱.۳ میلیارد دلار، گاز مایع یک میلیارد دلار و پس از آن متانول، بوتان و گاز‌های نفتی با صادرات به ترتیب ۷۸۹ میلیون و ۹۱۴ میلیون دلار بوده‌اند.

معاون وزیر اقتصاد و دارایی‌ توضیح داد: همچنین صادرات پتروشیمی در چهار ماهه نخست ۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار بوده که کاهش ۱۰ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته را نشان می‌دهد.

رئیس کل گمرک گفت: مقصد عمده کالا‌های صادراتی کشور چین با ۴.۵ میلیارد دلار، عراق با ۳ میلیارد دلار و امارات متحده عربی با ۲.۱ میلیارد دلار است.

وی ادامه داد: کشور ترکیه با ۱.۶ میلیارد دلار، افغانستان با ۷۹ میلیون دلار، پاکستان با ۶۰۳ میلیون دلار و عمان با ۵۹۱ میلیون دلار در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

 

 

