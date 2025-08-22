مراسم عزاداری و سینه زنی سالروز رحلت حضرت محمد مصطفی (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) در شربیان برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر - مردم شربیان با فرا رسیدن ۲۸ صفر سالروز رحلت نبی مکرم اسلام و شهادت  امام حسن مجتبی (ع ) به عزاداری پرداختند.

 

 

 

 

