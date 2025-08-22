به گفته سخنگوی دولت آلمان به رسمیت شناختن فلسطین هرگونه تلاش برای دستیابی به یک راه‌حل دو دولتی را تضعیف می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یک سخنگوی دولت آلمان روز جمعه گفت که برلین در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای به رسمیت شناختن یک دولت فلسطینی ندارد، زیرا این امر هرگونه تلاش برای دستیابی به یک راه‌حل دو دولتی مذاکره‌شده با اسرائیل را تضعیف می‌کند.

این سخنگو در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: «یک راه‌حل دو دولتی مذاکره‌شده همچنان هدف ما است، حتی اگر امروز دور از دسترس به نظر برسد... به رسمیت شناختن فلسطین به احتمال زیاد در پایان چنین فرآیندی خواهد آمد و چنین تصمیماتی در حال حاضر بیشتر اثر معکوس خواهد داشت.»

کشور‌هایی از جمله استرالیا، انگلیس، فرانسه و کانادا اخیراً اعلام کرده‌اند که تحت شرایط مختلف، دولت فلسطین را به رسمیت خواهند شناخت.

منبع: الجزیره

برچسب ها: دولت آلمان ، به رسمیت شناختن فلسطین
خبرهای مرتبط
رئیس کنست رژیم صهیونیستی: به رسمیت شناختن کشور فلسطین، پیروزی بزرگ حماس است
تداوم اختلاف‌ها در اسرائیل بر سر ادامه جنگ غزه و حمله همسر نتانیاهو به رئیس ستاد کل ارتش
اختلاف در سطوح عالی در اسرائیل بر سر ادامه جنگ در غزه بالا گرفت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۷ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
آره اثر معکوس خواهد داشت و شما که نقش زیادی در ایجاد رژیم جعلی داشته اید باید کشور خودتون رو به جنایتکاران اسراییلی را بدهید.
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۵ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
برسمیت شناختن اسرائیل اثر معکوسی بر حقوق بشر ،اشغالگری، کشتار مردم بی دفاع و...نداشت
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۶ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
نازی کثیف
همدست اسرائیل در نسل کشی
۰
۰
پاسخ دادن
گاز ایران، کلید قفل ارمنستان: گامی برای بازآرایی ژئوپلیتیک
گانتس خواهان سرنگونی دولت نتانیاهو شد
اوکراین طی شش هفته بیش از ۳۰۰۰ موشک هواپرتاب آمریکایی دریافت خواهد کرد
تار‌های نامرئی: رازداری نتانیاهو در قلب بحران
سقوط پهپاد اوکراینی موجب آتش‌سوزی در یک نیروگاه برق هسته‌ای روسیه شد
تعرفه‌های آمریکا کام قهوه خوران را تلخ کرد
حماس استعفای وزرای هلندی را شجاعانه خواند
جدال لفظی میان سرکردگان صهیونیست اوج گرفت
رسانه آمریکایی: پنتاگون مانع حمله اوکراین به خاک روسیه شد
اعتراض ارمنی‌ها مقابل پایگاه ارتش روسیه
آخرین اخبار
برگزاری تظاهرات گسترده در استرالیا در حمایت از فلسطینیان
خدمات پستی اروپا حمل و نقل محموله‌های آمریکایی را متوقف می‌کنند
هند با موفقیت سامانه دفاع هوایی یکپارچه بومی خود را آزمایش کرد
هر مالیات‌دهنده آمریکایی در اقدامات نظامی و نسل‌کشی اسرائیل مشارکت می‌کند
خانواده اسیران اسرائیلی: نتانیاهو دروغگو و فریبکار است
حمله پهپادی به تاسیسات گازی نوواتک؛ آتش‌سوزی نزدیک سنت پترزبورگ
۷۸ افسر و سرباز اسرائیلی در اثر آتش خودی یا حوادث عملیاتی کشته شده‌اند
حمله بن گویر به اظهارات گانتس درباره سرنگونی نتانیاهو
سندرز: ترامپ در حالی که نظاره‌گر قحطی غزه است، هیچ کاری نمی‌کند
رئیس جمهور کره جنوبی برای اولین دیدار حضوری با ترامپ به واشنگتن می‌رود
نروژ سیستم‌های دفاع هوایی در اختیار اوکراین قرار می‌دهد
ناتو بودجه جنگی خود را افزایش می‌دهد
حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان مانع تعامل کابل اسلام آباد است
بازگشت بیش از ۱۰۶ هزار مهاجر افغانستانی در ماه اوت
پیوند دل‌ها در حرم رضوی؛ مهاجران افغانستانی هم‌نوا با دلدادگان امام رضا(ع) + فیلم
مشهد میزبان ۳۵ هزار زائر خارجی در شهادت امام رئوف
مهاجرین نیازمند یک پناهگاه امن هستند
اعتراض ارمنی‌ها مقابل پایگاه ارتش روسیه
درخواست وکلای عرب برای رد نامزدی ترامپ برای جایزه صلح نوبل
زلنسکی به هند سفر می‌کند
پزشکان بدون مرز: وضعیت غزه قحطی‌زده «فراتر از فاجعه» است
شهر توریستی سانیا در چین با شدت گرفتن طوفان تعطیل شد
پنتاگون در حال تدوین طرح‌هایی برای استقرار نظامی در شیکاگو است
اوکراین طی شش هفته بیش از ۳۰۰۰ موشک هواپرتاب آمریکایی دریافت خواهد کرد
گاز ایران، کلید قفل ارمنستان: گامی برای بازآرایی ژئوپلیتیک
تار‌های نامرئی: رازداری نتانیاهو در قلب بحران
کره شمالی دو موشک جدید دفاع هوایی آزمایش کرد
تولسی گبرد: دولت پنهان در نهاد‌های اطلاعاتی آمریکا لانه کرده است
حماس استعفای وزرای هلندی را شجاعانه خواند
رسانه آمریکایی: پنتاگون مانع حمله اوکراین به خاک روسیه شد