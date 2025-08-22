باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یک سخنگوی دولت آلمان روز جمعه گفت که برلین در حال حاضر هیچ برنامهای برای به رسمیت شناختن یک دولت فلسطینی ندارد، زیرا این امر هرگونه تلاش برای دستیابی به یک راهحل دو دولتی مذاکرهشده با اسرائیل را تضعیف میکند.
این سخنگو در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: «یک راهحل دو دولتی مذاکرهشده همچنان هدف ما است، حتی اگر امروز دور از دسترس به نظر برسد... به رسمیت شناختن فلسطین به احتمال زیاد در پایان چنین فرآیندی خواهد آمد و چنین تصمیماتی در حال حاضر بیشتر اثر معکوس خواهد داشت.»
کشورهایی از جمله استرالیا، انگلیس، فرانسه و کانادا اخیراً اعلام کردهاند که تحت شرایط مختلف، دولت فلسطین را به رسمیت خواهند شناخت.
منبع: الجزیره