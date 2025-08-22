کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت: اتصال بانک مرکزی به سامانه املاک و اسکان می‌تواند زمینه ساز تسریع پرداخت تسهیلات به متقاضیان و کاهش بروکراسی‌های اداری می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- حسین مسعودی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه تا به امروز تکمیل سامانه املاک و اسکان پیشرفت بسیار خوبی  داشته است گفت: در راستای بهبود روند مدیریت اطلاعات ملکی و تسهیل پرداخت تسهیلات به خریداران و مستاجران، اتصال سامانه املاک و اسکان به بانک مرکزی کشور یکی از اقدامات مهم و ضروری در حوزه مسکن به شمار می‌رود و باید این امر ضروری دانسته شود.

وی ادامه داد:  این اتصال به منظور ایجاد شفافیت، کاهش فساد و تسهیل در روند دریافت تسهیلات مالی انجام می‌شود.

این کارشناس سیاست گذاری مسکن با اشاره به اینکه اتصال سامانه املاک و اسکان به بانک مرکزی نقش بسیار موثری در تکمیل اطلاعات و تقویت این بخش دارد افزود: اتصال این دو سیستم به یکدیگر، اطلاعات مربوط به مالکیت املاک و مستغلات را در یک پایگاه داده متمرکز ذخیره می‌کند.

وی با اشاره به اینکه سامانه املاک و اسکان می تواند زمینه ساز کاهش مشکلات در این بخش شود افزود: تکمیل این سامانه می تواند که بانک‌ها بتوانند به راحتی و به صورت آنلاین از وضعیت املاک آگاه شوند و از بروز مشکلات ناشی از اطلاعات نادرست جلوگیری کنند.

او تاکید کرد: با اتصال سامانه املاک و اسکان به بانک مرکزی، فرایند درخواست و اعطای تسهیلات به شکل قابل توجهی تسهیل می‌شود. متقاضیان می‌توانند با ارائه اطلاعات صحیح و به‌روز، به سرعت تسهیلات مورد نیاز خود را دریافت کنند.

کارشناس سیاست گذاری مسکن با اشاره به اینکه پرداخت تسهیلات از سوی بانک ها در گرو اتصال به سامانه املاک و اسکان می تواند روند پرداخت‌ تسهیلات را تسریع کند افزود: با تکمیل این سامانه و اتصال بانک مرکزی بخش عمده ای از بروکراسی های اداری در این حوزه برطرف خواهد شد.

مسعودی گفت: تا به امروز بخش عمده ای از بانک مرکزی متصل شده اما برای تکمیل آن باید پرداخت تسهیلات هم به این سامانه متصل شود.

