باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر - سرمست در سخنان پیش از خطبه نماز جمعه تبریز از همراهی و همدلی مردم در دفاع مقدس ۱۲ روزه تشکر کرد و گفت: در مسائل و مشکلات و ناترازی‌ها همیشه از همراهی مردم استفاده کرده‌ایم.

سرمست افزود: در این برهه مسئولان استانی هر سه قوه نیز با همدلی کنار هم بودند و هم پیمان شدند که از تولید و سرمایه گذاری حمایت کرده و برای گره گشایی از مردم همکاری کنند.

وی گفت:عملکرد نیرو‌های مسلح ما بسیار قابل تحسین بود.

استاندار آذربایجان شرقی به تنش‌های آبی نیز اشاره کرد و افزود: خشکسالی و کم بارشی‌های اخیر بی سابقه است و باید برای رساندن وضعیت موجود به پاییز مردم و مسئولان با هم همکاری کنند.

سرمست گفت: برای رفع ناترازی‌های برق نیز به سمت سرمایه گذاری در زمینه نیروگاه‌های خورشیدی رفته‌ایم که هم اکنون برای ۶ هزار مگاوات متقاضی داریم.

وی افزود: با اصلاح و بازسازی نیروگاه حرارتی تبریز و افزایش ظرفیت نیروگاه هریس تلاش داریم مشکل ناترازی‌ها را در حوزه برق کاهش دهیم.

استاندار آذربایجان شرقی به طرح‌های هفته دولت نیز اشاره کرد و گفت: در این هفته هزار و ۲۰۸ طرح آماده کلنگ زنی و بهره برداری داریم که از این تعداد ۲۰۲ طرح کلنگ زنی می‌شود و ارزش طرح‌های آماده بهره برداری نیز ۱۵۵ هزار میلیارد تومان است.