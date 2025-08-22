باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ارتش نیجر می‌گوید با استفاده از یک حمله هوایی هدفمند، یک سرکرده ارشد گروه تروریستی بوکو حرام را که هزاران نفر در غرب آفریقا را به کشته به هلاکت رسانده است.

ارتش در پخش تلویزیون دولتی روز پنج‌شنبه ادعا کرد که ابراهیم بکوره در حمله‌ای در ۱۵ اوت در منطقه دریاچه چاد که به کشته شدن «ده‌ها تروریست» و سرکردگان ارشد بوکو حرام منجر شد، کشته شده است. ارتش گفت بکوره که در میانه‌های دهه ۴۰ عمر خود بود، قبل از این حمله «برای چندین هفته تحت تعقیب» بود.

بوکو حرام، یک گروه تروریستی بومی از نیجریه همسایه که به عنوان یکی از مرگبارترین گروه‌های مسلح جهان در نظر گرفته می‌شود، در سال ۲۰۰۹ برای مبارزه با آموزش غربی و تحمیل نسخه رادیکال خود دست به اسلحه برد.

این درگیری به همسایگان شمالی نیجریه، از جمله نیجر، سرایت کرده و بر اساس آمار سازمان ملل متحد، منجر به کشته شدن حدود ۳۵٬۰۰۰ غیرنظامی و آوارگی بیش از ۲ میلیون نفر دیگر شده است.

منبع: العربیه انگلیسی