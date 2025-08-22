ارتش نیجر می‌گوید یک سرکرده ارشد بوکو حرام را در یک حمله هوایی هدفمند به هلاکت رسانده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ارتش نیجر می‌گوید با استفاده از یک حمله هوایی هدفمند، یک سرکرده ارشد گروه تروریستی بوکو حرام را که هزاران نفر در غرب آفریقا را به کشته به هلاکت رسانده است.

ارتش در پخش تلویزیون دولتی روز پنج‌شنبه ادعا کرد که ابراهیم بکوره در حمله‌ای در ۱۵ اوت در منطقه دریاچه چاد که به کشته شدن «ده‌ها تروریست» و سرکردگان ارشد بوکو حرام منجر شد، کشته شده است. ارتش گفت بکوره که در میانه‌های دهه ۴۰ عمر خود بود، قبل از این حمله «برای چندین هفته تحت تعقیب» بود.

بوکو حرام، یک گروه تروریستی بومی از نیجریه همسایه که به عنوان یکی از مرگبارترین گروه‌های مسلح جهان در نظر گرفته می‌شود، در سال ۲۰۰۹ برای مبارزه با آموزش غربی و تحمیل نسخه رادیکال خود دست به اسلحه برد.

این درگیری به همسایگان شمالی نیجریه، از جمله نیجر، سرایت کرده و بر اساس آمار سازمان ملل متحد، منجر به کشته شدن حدود ۳۵٬۰۰۰ غیرنظامی و آوارگی بیش از ۲ میلیون نفر دیگر شده است.

منبع: العربیه انگلیسی

برچسب ها: دولت نیجر ، بوکو حرام
خبرهای مرتبط
نیجر تنها معدن طلای صنعتی خود را ملی اعلام کرد 
گروه‌های مسلح بیش از ۵۰ نفر را در شمال غرب نیجریه ربودند
حداقل ۲۵ کشته درپی واژگونی قایق مسافری در نیجریه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۹ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
نیجریه بی درو پیکر....یه پست فطرت دیگه میاد جاش،تروریست های کثیف
۰
۰
پاسخ دادن
گاز ایران، کلید قفل ارمنستان: گامی برای بازآرایی ژئوپلیتیک
گانتس خواهان سرنگونی دولت نتانیاهو شد
اوکراین طی شش هفته بیش از ۳۰۰۰ موشک هواپرتاب آمریکایی دریافت خواهد کرد
تار‌های نامرئی: رازداری نتانیاهو در قلب بحران
سقوط پهپاد اوکراینی موجب آتش‌سوزی در یک نیروگاه برق هسته‌ای روسیه شد
تعرفه‌های آمریکا کام قهوه خوران را تلخ کرد
حماس استعفای وزرای هلندی را شجاعانه خواند
جدال لفظی میان سرکردگان صهیونیست اوج گرفت
رسانه آمریکایی: پنتاگون مانع حمله اوکراین به خاک روسیه شد
اعتراض ارمنی‌ها مقابل پایگاه ارتش روسیه
آخرین اخبار
برگزاری تظاهرات گسترده در استرالیا در حمایت از فلسطینیان
خدمات پستی اروپا حمل و نقل محموله‌های آمریکایی را متوقف می‌کنند
هند با موفقیت سامانه دفاع هوایی یکپارچه بومی خود را آزمایش کرد
هر مالیات‌دهنده آمریکایی در اقدامات نظامی و نسل‌کشی اسرائیل مشارکت می‌کند
خانواده اسیران اسرائیلی: نتانیاهو دروغگو و فریبکار است
حمله پهپادی به تاسیسات گازی نوواتک؛ آتش‌سوزی نزدیک سنت پترزبورگ
۷۸ افسر و سرباز اسرائیلی در اثر آتش خودی یا حوادث عملیاتی کشته شده‌اند
حمله بن گویر به اظهارات گانتس درباره سرنگونی نتانیاهو
سندرز: ترامپ در حالی که نظاره‌گر قحطی غزه است، هیچ کاری نمی‌کند
رئیس جمهور کره جنوبی برای اولین دیدار حضوری با ترامپ به واشنگتن می‌رود
نروژ سیستم‌های دفاع هوایی در اختیار اوکراین قرار می‌دهد
ناتو بودجه جنگی خود را افزایش می‌دهد
حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان مانع تعامل کابل اسلام آباد است
بازگشت بیش از ۱۰۶ هزار مهاجر افغانستانی در ماه اوت
پیوند دل‌ها در حرم رضوی؛ مهاجران افغانستانی هم‌نوا با دلدادگان امام رضا(ع) + فیلم
مشهد میزبان ۳۵ هزار زائر خارجی در شهادت امام رئوف
مهاجرین نیازمند یک پناهگاه امن هستند
اعتراض ارمنی‌ها مقابل پایگاه ارتش روسیه
درخواست وکلای عرب برای رد نامزدی ترامپ برای جایزه صلح نوبل
زلنسکی به هند سفر می‌کند
پزشکان بدون مرز: وضعیت غزه قحطی‌زده «فراتر از فاجعه» است
شهر توریستی سانیا در چین با شدت گرفتن طوفان تعطیل شد
پنتاگون در حال تدوین طرح‌هایی برای استقرار نظامی در شیکاگو است
اوکراین طی شش هفته بیش از ۳۰۰۰ موشک هواپرتاب آمریکایی دریافت خواهد کرد
گاز ایران، کلید قفل ارمنستان: گامی برای بازآرایی ژئوپلیتیک
تار‌های نامرئی: رازداری نتانیاهو در قلب بحران
کره شمالی دو موشک جدید دفاع هوایی آزمایش کرد
تولسی گبرد: دولت پنهان در نهاد‌های اطلاعاتی آمریکا لانه کرده است
حماس استعفای وزرای هلندی را شجاعانه خواند
رسانه آمریکایی: پنتاگون مانع حمله اوکراین به خاک روسیه شد