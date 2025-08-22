باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -در تیرماه امسال، خیابانهای قم به صحنه مرگ بدل شدند. آمار رسمی از فرماندهی انتظامی استان نشان میدهد که تعداد فوتیهای ناشی از تصادف موتورسیکلت، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۴۰۰ درصد افزایش یافته است؛ رقمی که نه فقط نگرانکننده، بلکه فریاد یک بحران خاموش است.
سرهنگ غلامرضا صدفی، رئیس پلیس راهور قم، با اشاره به صدرنشینی تصادفات موتورسیکلت در اخبار راهور استان، گفت: عبور از چراغ قرمز، حرکت در خلاف جهت، و بیتوجهی به حق تقدم، سه عامل اصلی این مرگهای بیصدا هستند.
او افزود: متاسفانه در تیرماه سال جاری نسبت به مدت مشابه،شاهد افزایش ۴۰۰ درصدی فوتیهای ناشی از تصادفات موتورسیکلت بودیم.
قم، شهری که باید مأمن رفتوآمد باشد، این روزها به میدان تاخت ارابههایی بدل شده که جان میگیرند و رد خون به جا میگذارند. هر موتورسیکلت، اگر بیقانون براند، میتواند به ارابهای مرگبار تبدیل شودو هر بیتوجهی، بهایش جان یک انسان است.