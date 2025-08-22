آیت‌الله محمد عبادی‌زاده در خطبه‌های نماز جمعه امروز با اشاره به جایگاه بی‌بدیل پیامبر رحمت (ص) گفت: خداوند بر بسیاری از نعمت‌ها منت ننهاد، اما وجود رسول اکرم (ص) را به‌عنوان چراغ هدایت و سعادت، بر مومنان منت گذاشت.

وی با مرور رخداد‌های صدر اسلام افزود: همان‌طور که غفلت افرادی، چون اشعث‌بن‌قیس و ابوموسی‌اشعری زمینه‌ساز تحمیل صلح بر امیرالمومنین (ع) و امام حسن (ع) شد، امروز نیز باید با بصیرت، از نفوذ جریان‌های مشابه جلوگیری کنیم تا دشمنان نتوانند اراده ملت و نظام را تضعیف کنند.

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان با تقدیر از ورود قاطع دستگاه قضایی و نهاد‌های نظارتی به وضعیت صنایع استان، از بازگشت ده‌ها واحد تولیدی تعطیل‌شده به چرخه فعالیت خبر داد و این اتفاق را موتور تازه‌ای برای اشتغال و رونق اقتصادی هرمزگان دانست.

وی با گرامیداشت یاد شهیدان رجایی، باهنر و شهید رئیسی در آستانه هفته دولت اظهار داشت: دولت باید علاوه بر افتتاح پروژه‌ها، نتایج آن را شفاف برای مردم توضیح دهد تا میدان برای سیاه‌نمایی و جنگ روانی دشمن باز نشود.

آیت‌الله عبادی‌زاده با اعلام آغاز پویش جمع‌آوری کمک‌های نقدی برای مردم مظلوم غزه از ایام رحلت پیامبر (ص) تا سالروز میلاد ایشان، گفت: این حرکت، نشانه پیوند عاطفی ملت ایران با آرمان آزادی فلسطین و استمرار راه پیامبر رحمت است.

امام جمعه بندرعباس با اشاره به نقش صنایع دفاعی کشور در پیروزی مقاومت طی جنگ ۱۲ روزه گفت: قدرت دفاعی جمهوری اسلامی نتیجه تلاش شبانه‌روزی نخبگان و جوانان ایرانی است و هیچ‌کس حق ندارد این داشته ملی را بر سر میز مذاکره معامله کند.