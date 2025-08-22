باشگاه خبرنگاران جوان ـ یک استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به حدیثی از امام حسن مجتبی(ع)، صلح آن حضرت را نمونه‌ای عینی از عمل به این آموزه کلیدی دانست و گفت: امام(ع) با ترک خلافت که امری مستحب بود، از اصل اسلام که واجب و ضروری‌تر محسوب می‌شد، صیانت کرد.

حجت الاسلام والمسلمین پیکری- استاد حوزه و دانشگاه به مناسبت سالروز شهادت امام حسن مجتبی(ع) به تبیین یکی از برجسته‌ترین آموزه‌های عملی آن حضرت پرداخت.

وی امام حسن(ع) را الگوی اخلاق و معلم بزرگ زندگی برای شیعیان خواند و افزود: ایشان در عمر کوتاه ولی پربار خود، آثار عملی بسیار سازنده‌ای از خود به جا گذاشتند.

این استاد حوزه با اشاره به حدیثی از امام حسن(ع) که در منابع معتبری مانند «تحف العقول» و «بحارالانوار» آمده است، گفت: آن حضرت فرموده‌اند: «اِذا اضرَّتِ النَّوافِلُ بِالفَریضَةِ فَارفُضوها»؛ هرگاه انجام مستحبات به انجام واجبات لطمه زد، آن مستحبات را ترک کنید.

پیکری با بیان مثالی توضیح داد: اگر شخصی بین انجام نماز جماعت (که مستحب موکد است) و رسیدگی به خانواده گرسنه‌اش (که واجب است) قرار گیرد، فرد مومن واقعی واجب را ترجیح می‌دهد. این آموزه در تمام شئون زندگی جاری است.

وی در ادامه صلح امام حسن(ع) با معاویه را مصداق بارز این حکمت عملی دانست و اظهار کرد: امام(ع) زمانی که دید ادامه جنگ و مقابله نظامی (که در آن شرایط مستحب بود) ممکن است به اصل اسلام و موجودیت شیعه (که واجب و ضروری‌تر بود) لطمه بزند، صلح را پذیرفت. ایشان مصلحت بزرگ‌تر را بر عمل مستحب ترجیح داد.

پیکری تأکید کرد: ما پیرو مکتبی هستیم که تمام تعالیم آن زندگی‌ساز و انسان‌ساز است و این حدیث امام حسن(ع) نمونه‌ای از این آموزه‌هاست.

منبع: ایسنا