باشگاه خبرنگاران جوان - روبرتو پیاتزا سرمربی ایتالیایی تیم ملی والیبال ایران در برنامه ورزش و مردم شبکه یک سیما درخصوص فعالیتش در ایران گفت: علاقه من نسبت به قبل بیشتر شده، چون شروع به کار نزدیک با والیبال ایران کردهام. بازیکنان ایران، جنگندههای خوبی هستند و من این موضوع را به خوبی مشاهده کردهام.
او ادامه داد: ما باید روی مسائل زیادی از جمله فرهنگ و ورزش روی بازیکنان کار کنیم. رژیم غذایی هم در کنار این مسائل مهم است. باید روی تمرکز آنها روی زمین هم کار کنیم. ایجاد تمرکز، یک پروسه است. بعضی مواقع، اجرای برخی کارها، غیرممکن است، اما گذشت زمان، چیز دیگری را نشان میدهد. باید مشکلات را کنار بگذاریم و روی راه حال کار کنیم. این یک راز نیست و در همه جای دنیا میتوان این مورد را دید، فقط باید آن را قبول کرد. ما استعدادهای بزرگی داریم فقط باید آنها را طوری تربیت کنیم که در زمین اعتماد به نفس داشته باشند. دوست ندارم فقط امیدوار بوده و آرزوی انجام کارم را توسط دیگری داشته باشم. ترجیح میدهم کار کنم.
پیاتزا درخصوص کسب بهتر تیم ملی نسبت به سال گذشته بیان کرد: هرگز دوست ندارم سال قبل را با امسال مقایسه کنم، چون هر مربی، تلاش خود را انجام داده است. ما بازی اول در لیگ ملتها را مقابل برزیل، خیلی بد برگزار کردیم و دچار تنش بودیم. بعد از بازی با آمریکا به خودمان آمدیم و بازیکنان فهمیدند میتوانند کاری انجام دهند. بازیکنان واقعا کار فوقالعادهای در لیگ ملتها انجام دادند. حسی که در ادامه لیگ ملتها داشتم این بود که من خیلی خوشبخت هستم که چنین تیمی دارم. نمیتوانم بگویم که جنگ ۱۲ روزه در تیم ایجاد همبستگی کرد، اما قطعا اتفاقاتی در تیم افتاد.
سرمربی تیم ملی والیبال ایران اظهار کرد: ما در هفته دوم خیلی خوب بازی کردیم و صربستان و آرژانتین را بردیم ولی بازی با آلمان برایمان سخت بود. مرتضی شریفی در بازی با آرژانتین دچار مصدومیت شد و من او را عوض کردم. تغییراتی که در تیم در بازی با آلمان انجام دادم هیچ ربطی به بازی با هلند نداشت. من ۶ سال سرمربی هلند بودم و ارتباط خوبی با کادر فنی و بازیکنان این تیم داشتم و دارم. به همین خاطر بود که در زمان کسب امتیاز مقابل هلند، زیاد خوشحالی نمیکردم ولی از درون خوشحال بودم.
او تصریح کرد: ما مقابل آمریکا باید ۳ بر صفر برنده میشدیم؛ حتی اوکراین و اسلوونی را هم باید ۳ بر صفر شکست میدادیم. ریتم بازی ما در هفته اول به این شکل بود. اتفاقاتی در زمین افتاد که تمرکز بازیکنان به هم خورد. من عصبانی شدم و عکسالعمل من برای آنها خوب نبود. اشتباه جزئی از بازی است و نمیتوان بدون اشتباه بازی کرد. مهم این است که از اشتباهات درس بگیریم.
پیاتزا در مورد عدم استفاده از موسوی و عبادیپور در مسابقات قهرمانی جهان گفت: من در تماس با موسوی، عبادیپور و غفور گفتم که در این تابستان، باید آزاد باشید تا به بازیکنان دیگر، فرصت بازی در زمین بدهم تا سطح آنها رشد کند. مهم است که هر بازیکن حس کند، جزئی از تیم است و در شرایط تصمیم گیری قرار بگیرد.عدم استفاده از بازیکنان باتجربه، آسان نبود ولی در آخر به این نتیجه رسیدم که کار درستی انجام دادم. عکسهای غفور را دیدم که در حال آمادهسازی است و اینکه سال آینده در تیم ملی باشد یا نه اصلا مشخص نیست.
پیاتزا درخصوص تغییر کاپیتان تیم ملی گفت: بعد از لیگ ملتها تصمیم گرفتم کاپیتان تیم ملی را عوض کنم. مرتضی شریفی چیز متفاوتی نسبت به سایر بازیکنان داشت. مرتضی در بازی با آلمان بازی نکرد ولی در بیرون از زمین مثل سایر بازیکنان شادی میکرد و خوشحال بود. این تصمیم من بود، شاید درست باشد و شاید درست نباشد.
او در مورد سعید معروف کاپیتان پیشین تیم ملی گفت: سعید معروف در والیبال، یکی بود و به نظرمن کسی مثل او هرگز نخواهد آمد. ما استعدادهای دیگری را در ایران کشف خواهیم کرد که شاید حتی بهتر از معروف باشند، اما هرگز کسی شبیه معروف نخواهد بود.
پیاتزا ادامه داد: اگر به ایتالیا برگردم قطعا استفاده از بازیکنان ایرانی را به همکارانم توصیه میکنم، چون بازیکنان ایرانی باید برای پیشرفت در خارج از ایران بازی کنند. اگر در تیم خودم، بازیکنی نیاز داشتم حتما روی بازیکنان ایرانی تمرکز خواهم کرد.
سرمربی تیم ملی والیبال درخصوص ملاقاتش با دنیامالی وزیر ورزش گفت: در ملاقات با وزیر ورزش عنوان کردم که در حال حاضر امکان تمرین در ۲ زمین به صورت همزمان را نداریم ولی من به چنین چیزی نیاز دارم. همه تیمهای بزرگ دنیا چنین امکانی دارند که ۲ تیم همزمان در کنار هم تمرین کنند. سرمربی به این شکل میتواند به هر دو گروه نظارت کند.