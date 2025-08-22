باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه نیویورک پست روز جمعه فاش کرد که ماموران اف‌بی‌آی به عنوان بخشی از «تحقیقات سطح بالای امنیت ملی» به خانه جان بولتون، مشاور سابق امنیت ملی سابق آمریکا در واشنگتن دی سی یورش بردند.

این روزنامه به نقل از یک منبع در دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور نوشت که این یورش ساعت ۷ صبح به وقت واشنگتن در خانه بولتون در بتسدا، مریلند، به دستور مستقیم کاش پاتل، مدیر اف‌بی‌آی، انجام شده است.

پاتل نیز اندکی پس از شروع حمله، در پستی در حساب کاربری ایکس خود نوشت: «هیچ‌کس بالاتر از قانون نیست. مأموران اف‌بی‌آی در حال انجام مأموریت هستند.»

این روزنامه به نقل از یک مقام ارشد نوشت که این تحقیقات مربوط به اسناد طبقه‌بندی‌شده است. او ادعا کرد که این تحقیقات سال‌ها پیش آغاز شده بود، اما دولت جو بایدن، رئیس‌جمهور سابق، آن را «به دلایل سیاسی» بسته است.

شایان ذکر است که جان بولتون یک دیپلمات و وکیل آمریکایی است که از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ به عنوان مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا خدمت کرده است. او به خاطر مواضع جنگ‌طلبانه و درخواست‌های مکررش برای استفاده از زور در سیاست خارجی شناخته می‌شود.

او پیش از این متهم به گنجاندن اطلاعات طبقه‌بندی‌شده در کتاب سال ۲۰۲۰ خود با عنوان «اتاقی که در آن اتفاق افتاد» بود، کتابی که ترامپ به دلیل داشتن «اسرار ملی» به دنبال مسدود کردن آن بود و ادعا می‌کرد که بولتون توافق‌نامه عدم افشا (NDA) را که به عنوان شرط استخدامش امضا کرده بود، نقض کرده است، اما در نهایت موفق نشد.

منبع: المیادین