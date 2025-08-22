ماموران اف‌بی‌آی به خانه جان بولتون، مشاور سابق امنیت ملی آمریکا به دلیل اسناد طبقه‌بندی شده در مریلند یورش بردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه نیویورک پست روز جمعه فاش کرد که ماموران اف‌بی‌آی به عنوان بخشی از «تحقیقات سطح بالای امنیت ملی» به خانه جان بولتون، مشاور سابق امنیت ملی سابق آمریکا در واشنگتن دی سی یورش بردند.

این روزنامه به نقل از یک منبع در دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور نوشت که این یورش ساعت ۷ صبح به وقت واشنگتن در خانه بولتون در بتسدا، مریلند، به دستور مستقیم کاش پاتل، مدیر اف‌بی‌آی، انجام شده است.

پاتل نیز اندکی پس از شروع حمله، در پستی در حساب کاربری ایکس خود نوشت: «هیچ‌کس بالاتر از قانون نیست. مأموران اف‌بی‌آی در حال انجام مأموریت هستند.»

این روزنامه به نقل از یک مقام ارشد نوشت که این تحقیقات مربوط به اسناد طبقه‌بندی‌شده است. او ادعا کرد که این تحقیقات سال‌ها پیش آغاز شده بود، اما دولت جو بایدن، رئیس‌جمهور سابق، آن را «به دلایل سیاسی» بسته است.

شایان ذکر است که جان بولتون یک دیپلمات و وکیل آمریکایی است که از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ به عنوان مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا خدمت کرده است. او به خاطر مواضع جنگ‌طلبانه و درخواست‌های مکررش برای استفاده از زور در سیاست خارجی شناخته می‌شود.

او پیش از این متهم به گنجاندن اطلاعات طبقه‌بندی‌شده در کتاب سال ۲۰۲۰ خود با عنوان «اتاقی که در آن اتفاق افتاد» بود، کتابی که ترامپ به دلیل داشتن «اسرار ملی» به دنبال مسدود کردن آن بود و ادعا می‌کرد که بولتون توافق‌نامه عدم افشا (NDA) را که به عنوان شرط استخدامش امضا کرده بود، نقض کرده است، اما در نهایت موفق نشد.

منبع: المیادین

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۱۶ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
سگ به گور پدرش ب.......
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۱ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
اگه بگم جان بولتون سگ صفت، به سگ جسارت شده.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۹ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
سگها بجان هم افتادند
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۱ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
مادر داعش
۱
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۰ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
الهه جنگ و شکنجه
۱
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۸ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
این یارو بولتون که با ترامپ سرشون تو یه آخُر بود و از توبره هم میخوردند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سرباز اسلام
سرباز اسلام
۱۸:۳۳ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
فيلم بازي مي كنند اگر راست مي گويند به منزل اين شيطانك حمله كردند گوش اورا ببرند كه بدانيم جدي است ونقشه اي در كار نبوده است دو نفر مامور با دسته گل رفته اند منزل اين عنصر پليد تا از او بخاطر مواضع ضد انساني اش تشكر كنند انوقت از كلمه يورش استفاده كردند يانكي هاي مزور
۰
۰
پاسخ دادن
