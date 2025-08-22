شهروندخبرنگار ما فیلمی از اقامه نماز جمعه در شهرستان اهر استان آذربایجان شرقی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - نماز جمعه شهرستان اهر استان آذربایجان شرقی به امامت حجت الاسلام و المسلمین جلیل جلیلی امام جمعه شهرستان اهر و با حضور صادق احمدی فرماندار شهرستان اهر، بیت الله عبدالهی نماینده مردم شهرستان‌های اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی، سرهنگ پاسدار سیفی فرمانده سپاه ناحیه اهر، فرماندهان نیروی انتظامی شهرستان اهر، رؤسای ادارات و اقشار مختلف مردم شهرستان اهر در مصلی نماز جمعه شهرستان اهر (مسجد شیخ عماد) برگزار شد.

منبع: حسین عبادی - آذربایجان شرقی

 

