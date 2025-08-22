دبیر کل ناتو که به کی‌یف سفر کرده، در دیدار با زلنسکی وعده حمایت امنیتی این ائتلاف نظامی از اوکراین را داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی -  مارک روته، دبیرکل ناتو، در سفری به کی‌یف گفت که این ائتلاف نظامی در تأمین امنیت آینده اوکراین مشارکت خواهد داشت.

روته در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین گفت که قصد دارد «اطمینان حاصل کند تضمین‌های امنیتی برای اوکراین در سطحی است که روسیه مجددا به این کشور حمله نخواهد کرد». وی افزود که تضمین امنیتی شماره یک، باید تأمین نیاز‌های ارتش اوکراین و سپس مشارکت ارتش‌های اروپایی پس از انعقاد توافق صلح باشد.

در همین جلسه، زلنسکی گفت تضامین امنیتی باید مشابه ماده ۵ ناتو باشد که حمله به یکی از اعضای این اتحاد را حمله به همه می‌داند.

رئیس جمهور اوکراین گفت: «این آغاز یک کار بزرگ است و آسان نخواهد بود، زیرا تضمین‌ها شامل این است که شرکای ما چه چیزی می‌توانند به اوکراین ارائه کنند، و همچنین اینکه ارتش اوکراین چگونه باید باشد، و اینکه کجا می‌توانیم فرصت‌هایی برای حفظ قدرت ارتش پیدا کنیم».

مذاکرات هفته گذشته بین دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین امید‌های اولیه‌ای را ایجاد کرد مبنی بر اینکه پیشرفتی در پایان دادن به جنگ اوکراین حاصل شده است.

مسکو به عنوان خواسته اصلی خود، پیشنهاد کرده که اوکراین تمام منطقه دونباس، از جمله سرزمین‌های اشغال نشده را تسلیم کند؛ از جاه‌طلبی برای پیوستن به ناتو صرف نظر کند و اطمینان حاصل کند که هیچ سرباز غربی وارد خاک آن نمی‌شود.

منبع: شبکه خبری تی وی پی ورلد لهستان

برچسب ها: ائتلاف ناتو ، آتش بس اوکراین ، مارک روته
خبرهای مرتبط
چین آماده است نقش سازنده‌ای در توافق اوکراین ایفا کند
معاون زلنسکی خواستار اصلاحات در دفتر ریاست‌جمهوری شد
تایمز: حامیان اروپایی کیِف خواستار «ضمانت امنیتی» اف-۳۵ هستند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گاز ایران، کلید قفل ارمنستان: گامی برای بازآرایی ژئوپلیتیک
گانتس خواهان سرنگونی دولت نتانیاهو شد
اوکراین طی شش هفته بیش از ۳۰۰۰ موشک هواپرتاب آمریکایی دریافت خواهد کرد
تار‌های نامرئی: رازداری نتانیاهو در قلب بحران
سقوط پهپاد اوکراینی موجب آتش‌سوزی در یک نیروگاه برق هسته‌ای روسیه شد
تعرفه‌های آمریکا کام قهوه خوران را تلخ کرد
حماس استعفای وزرای هلندی را شجاعانه خواند
جدال لفظی میان سرکردگان صهیونیست اوج گرفت
رسانه آمریکایی: پنتاگون مانع حمله اوکراین به خاک روسیه شد
اعتراض ارمنی‌ها مقابل پایگاه ارتش روسیه
آخرین اخبار
برگزاری تظاهرات گسترده در استرالیا در حمایت از فلسطینیان
خدمات پستی اروپا حمل و نقل محموله‌های آمریکایی را متوقف می‌کنند
هند با موفقیت سامانه دفاع هوایی یکپارچه بومی خود را آزمایش کرد
هر مالیات‌دهنده آمریکایی در اقدامات نظامی و نسل‌کشی اسرائیل مشارکت می‌کند
خانواده اسیران اسرائیلی: نتانیاهو دروغگو و فریبکار است
حمله پهپادی به تاسیسات گازی نوواتک؛ آتش‌سوزی نزدیک سنت پترزبورگ
۷۸ افسر و سرباز اسرائیلی در اثر آتش خودی یا حوادث عملیاتی کشته شده‌اند
حمله بن گویر به اظهارات گانتس درباره سرنگونی نتانیاهو
سندرز: ترامپ در حالی که نظاره‌گر قحطی غزه است، هیچ کاری نمی‌کند
رئیس جمهور کره جنوبی برای اولین دیدار حضوری با ترامپ به واشنگتن می‌رود
نروژ سیستم‌های دفاع هوایی در اختیار اوکراین قرار می‌دهد
ناتو بودجه جنگی خود را افزایش می‌دهد
حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان مانع تعامل کابل اسلام آباد است
بازگشت بیش از ۱۰۶ هزار مهاجر افغانستانی در ماه اوت
پیوند دل‌ها در حرم رضوی؛ مهاجران افغانستانی هم‌نوا با دلدادگان امام رضا(ع) + فیلم
مشهد میزبان ۳۵ هزار زائر خارجی در شهادت امام رئوف
مهاجرین نیازمند یک پناهگاه امن هستند
اعتراض ارمنی‌ها مقابل پایگاه ارتش روسیه
درخواست وکلای عرب برای رد نامزدی ترامپ برای جایزه صلح نوبل
زلنسکی به هند سفر می‌کند
پزشکان بدون مرز: وضعیت غزه قحطی‌زده «فراتر از فاجعه» است
شهر توریستی سانیا در چین با شدت گرفتن طوفان تعطیل شد
پنتاگون در حال تدوین طرح‌هایی برای استقرار نظامی در شیکاگو است
اوکراین طی شش هفته بیش از ۳۰۰۰ موشک هواپرتاب آمریکایی دریافت خواهد کرد
گاز ایران، کلید قفل ارمنستان: گامی برای بازآرایی ژئوپلیتیک
تار‌های نامرئی: رازداری نتانیاهو در قلب بحران
کره شمالی دو موشک جدید دفاع هوایی آزمایش کرد
تولسی گبرد: دولت پنهان در نهاد‌های اطلاعاتی آمریکا لانه کرده است
حماس استعفای وزرای هلندی را شجاعانه خواند
رسانه آمریکایی: پنتاگون مانع حمله اوکراین به خاک روسیه شد