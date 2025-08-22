باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - مارک روته، دبیرکل ناتو، در سفری به کییف گفت که این ائتلاف نظامی در تأمین امنیت آینده اوکراین مشارکت خواهد داشت.
روته در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین گفت که قصد دارد «اطمینان حاصل کند تضمینهای امنیتی برای اوکراین در سطحی است که روسیه مجددا به این کشور حمله نخواهد کرد». وی افزود که تضمین امنیتی شماره یک، باید تأمین نیازهای ارتش اوکراین و سپس مشارکت ارتشهای اروپایی پس از انعقاد توافق صلح باشد.
در همین جلسه، زلنسکی گفت تضامین امنیتی باید مشابه ماده ۵ ناتو باشد که حمله به یکی از اعضای این اتحاد را حمله به همه میداند.
رئیس جمهور اوکراین گفت: «این آغاز یک کار بزرگ است و آسان نخواهد بود، زیرا تضمینها شامل این است که شرکای ما چه چیزی میتوانند به اوکراین ارائه کنند، و همچنین اینکه ارتش اوکراین چگونه باید باشد، و اینکه کجا میتوانیم فرصتهایی برای حفظ قدرت ارتش پیدا کنیم».
مذاکرات هفته گذشته بین دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین امیدهای اولیهای را ایجاد کرد مبنی بر اینکه پیشرفتی در پایان دادن به جنگ اوکراین حاصل شده است.
مسکو به عنوان خواسته اصلی خود، پیشنهاد کرده که اوکراین تمام منطقه دونباس، از جمله سرزمینهای اشغال نشده را تسلیم کند؛ از جاهطلبی برای پیوستن به ناتو صرف نظر کند و اطمینان حاصل کند که هیچ سرباز غربی وارد خاک آن نمیشود.
