مقامات مجارستانی سندی را در فضای مجازی منتشر کردند که توسط ترامپ خطاب به نخست وزیر این کشور نوشته شده و ابراز خشم از حمله اوکراین به خطوط دروژبا بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛‌ مینا عظیمی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان گفت که از بمباران خط لوله نفت دروژبا توسط اوکراین که نفت روسیه را به اروپای شرقی منتقل می‌کند، عمیقا خشمگین است.

این مطلب در نامه‌ای از واشنگتن به بوداپست ارسال و توسط بالاژ اوربان، مشاور سیاسی نخست وزیر مجارستان، منتشر شد.

ترامپ در پاسخ به نامه‌ای از اوربان در مورد بمباران تأسیسات زیرساختی خط لوله نفت که نفت خام را از روسیه به مجارستان و اسلواکی منتقل می‌کند، توسط نیرو‌های مسلح اوکراین، با دست خط خود نوشت.

یک نسخه اسکن شده از این سند که از کاخ سفید به دفتر نخست وزیر مجارستان ارسال شده بود، توسط بالاژ اوربان در فیسبوک منتشر شد.

پیش از این، دولت‌های مجارستان و اسلواکی از کمیسیون اروپا خواسته بودند تا به اوکراین فشار آورد تا حملات به خط لوله دروژبا که برای انتقال نفت روسیه به اروپا طراحی شده است را متوقف کند.

این تماس تلفنی در نامه‌ای مشترک به امضای پیتر سیارتو و ژورای پلانار، وزرای امور خارجه دو کشور، و در پی حمله اخیر نیرو‌های اوکراینی به تأسیسات دروژبا، به بروکسل ارسال شد.

در این نامه، دو وزیر تأکید کردند که «تأمین منابع انرژی برای مجارستان و اسلواکی بدون خط لوله دروژبا غیرممکن خواهد شد» و خاطرنشان کردند که حمله جدید دیشب می‌تواند منجر به تعلیق ارسال نفت به این دو کشور حداقل به مدت پنج روز شود.

پیش از حمله دیروز، خط لوله دروژبا اوایل این هفته مورد حمله اوکراین قرار گرفته بود و تقریبا یک روز قبل از از سرگیری جریان نفت روسیه به مجارستان و اسلواکی پس از تعمیرات سریع، متوقف شد.

منبع: آر تی

برچسب ها: دونالد ترامپ ، جنگ اوکراین
