رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران از کشف یک میلیون و ۴۵۸ هزار قلم داروی غیرمجاز و کمیاب در انباری در میدان پونک خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سردار مهدی افشاری، رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ گفت: در پی اقدامات اطلاعاتی مشخص شد فردی اقدام به دپو دارو‌های غیرمجاز و کمیاب در انبار شرکتی در میدان پونک کرده است.

وی افزود: مأموران با حکم قضائی محل را بازرسی کردند که محموله اقلام داروی غیرمجاز در آنجا رؤیت شد که فاقد هرگونه اسناد و مدارک گمرکی بود.

به گفته سردار افشاری، کالا‌ها شامل تعداد یک میلیون و ۴۵۸ هزار و ۱۵۷ قلم انواع دارو غیرمجاز بوده که پرونده قضائی مربوطه تشکیل شد.

وی با بیان اینکه متهم راهی دادسرا شد، یادآور شد: ارزش ریالی اموال کشف شده بیش از ۴۵ میلیارد ریال است.

سردار افشاری از شهروندان درخواست کرد که در صورت مشاهده هرگونه قاچاق و یا احتکار کالا با شماره تلفن‌های ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ و ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ تماس بگیرند و موارد را گزارش دهند.

منبع: پلیس

