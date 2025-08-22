وزرای امور خارجه سه کشور اروپایی و نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور سیاست خارجی و امنیتی مشترک با عراقچی به صورت تلفنی گفت‌و‌گو کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ در این گفتگوی تلفنی، مواضع جمهوری اسلامی ایران در خصوص سازوکار موسوم به اسنپ بک و مسئولیت سه کشور اروپایی و اتحادیه اروپایی در این خصوص تشریح گردید و وزیر امور خارجه کشورمان با تاکید بر عدم صلاحیت قانونی و اخلاقی این کشور‌ها برای توسل به سازوکار مزبور، نسبت به عواقب چنین اقدامی هشدار داد. 

عراقچی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران همان‌طور که در دفاع از خود مقتدرانه عمل می‌کند، مسیر دیپلماسی را نیز هیچ‌گاه ترک نکرده و برای هر راه‌حل دیپلماتیک که حقوق و منافع مردم ایران را تضمین نماید آمادگی دارد. 

وزیر امور خارجه در واکنش به تکرار ایده طرف‌های اروپایی برای تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ با هدف فراهم‌کردن زمان بیشتر برای دیپلماسی، تصریح کرد: این تصمیمی است که اساسا شورای امنیت سازمان ملل متحد باید اتخاذ کند و جمهوری اسلامی ایران در عین اینکه مواضع و دیدگاه‌های اصولی خود را در این‌خصوص دارد، در این فرایند ورود ندارد. 

عراقچی گفت در عین حال ایران با دوستان خود در شورای امنیت در خصوص آثار چنین اقدامی و مسیر پیش‌رو، مشورت و تبادل نظر خواهد کرد. 

سه کشور اروپایی و نماینده عالی اتحادیه اروپا در این گفتگوی تلفنی بار دیگر بر آمادگی کشور‌های اروپایی برای یافتن یک راه حل دیپلماتیک تاکید کردند. 

در پایان مقرر گردید گفت‌و‌گو‌های ایران با سه کشور اروپایی و اتحادیه اروپا سه شنبه هفته آینده در سطح معاونین وزارت امور خارجه پیگیری شود.

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۱ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
رفع تحریم‌ها متأسفانه از سال 1392 تاکنون در مذاکره نتیجه و جواب نداده است پس مشکل رفع تحریم‌ها از طریق مذاکره نخواهد شد و حل نمی شود رفع تحریم‌ها هیچ ارتباطی و ربطی به سه کشور اروپایی ندارد و از سال 1392 تاکنون هم نداشته است. رفع تحریم‌ها 100 درصد فقط به دست آمریکا و اسرائیل است، نه به دست انگلیس، فرانسه و آلمان
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۱۵ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
بازهم مذاکره ! عجب تهدیدی کردی . الان غربی ها از ترس رفتن به کما!
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۵ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
باید همینجوری باهاشون حرف زد. قاطع و صریح و بدون اغماض. خدا لعنت کنه این سه کشور اروپایی خبیث رو
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۹ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
برجام پاره شده چند روز دیگه منقضی میشه اما یادتون باشه آتیشش نزدید !
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۲ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
سرکاری عباس آقا
اینها بدون اجازه آمریکا آب نمیخورن
۰
۳
پاسخ دادن
