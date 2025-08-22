باشگاه خبرنگاران جوان ـ در این گفتگوی تلفنی، مواضع جمهوری اسلامی ایران در خصوص سازوکار موسوم به اسنپ بک و مسئولیت سه کشور اروپایی و اتحادیه اروپایی در این خصوص تشریح گردید و وزیر امور خارجه کشورمان با تاکید بر عدم صلاحیت قانونی و اخلاقی این کشور‌ها برای توسل به سازوکار مزبور، نسبت به عواقب چنین اقدامی هشدار داد.

عراقچی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران همان‌طور که در دفاع از خود مقتدرانه عمل می‌کند، مسیر دیپلماسی را نیز هیچ‌گاه ترک نکرده و برای هر راه‌حل دیپلماتیک که حقوق و منافع مردم ایران را تضمین نماید آمادگی دارد.

وزیر امور خارجه در واکنش به تکرار ایده طرف‌های اروپایی برای تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ با هدف فراهم‌کردن زمان بیشتر برای دیپلماسی، تصریح کرد: این تصمیمی است که اساسا شورای امنیت سازمان ملل متحد باید اتخاذ کند و جمهوری اسلامی ایران در عین اینکه مواضع و دیدگاه‌های اصولی خود را در این‌خصوص دارد، در این فرایند ورود ندارد.

عراقچی گفت در عین حال ایران با دوستان خود در شورای امنیت در خصوص آثار چنین اقدامی و مسیر پیش‌رو، مشورت و تبادل نظر خواهد کرد.

سه کشور اروپایی و نماینده عالی اتحادیه اروپا در این گفتگوی تلفنی بار دیگر بر آمادگی کشور‌های اروپایی برای یافتن یک راه حل دیپلماتیک تاکید کردند.

در پایان مقرر گردید گفت‌و‌گو‌های ایران با سه کشور اروپایی و اتحادیه اروپا سه شنبه هفته آینده در سطح معاونین وزارت امور خارجه پیگیری شود.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت