گزارش نهاد «طبقهبندی یکپارچه امنیت غذایی» (IPC) که وابسته به سازمان ملل متحد و سازمان جهانی بهداشت است، تایید کرد که قحطی در غزه شیوع یافته و به تمام مناطق این نوار گسترش پیدا کرده است. این گزارش هشدار میدهد که گروهی از زنان و دختران، یعنی حدود نیم میلیون نفر، با خطر گرسنگی، محرومیت و مرگ مواجه هستند.
سازمان ملل متحد این وضعیت را یکی از بدترین بحرانهای گرسنگی در تاریخ معاصر پس از ۲۲ ماه جنگ مداوم توصیف کرده و خواستار توقف فوری قحطی در غزه شد.
در همین حال، جنبش حماس تاکید کرد که این اعلامیه سازمان ملل یک گواهی بینالمللی قاطع بر جنایت نسلکشی است که رژیم تروریستی اسرائیل از طریق محاصره و گرسنگی دادن سیستماتیک، آن را اجرا میکند. حماس افزود که انکار قحطی توسط این رزیم تروریستی نشاندهنده ذهنیتی جنایتکارانه است که به عمد برای سرپوش گذاشتن بر جنایات خود دروغ میگوید.
این جنبش از سازمان ملل و شورای امنیت خواست تا فورا برای توقف جنگ و باز کردن کامل گذرگاهها مداخله کنند و جامعه جهانی را مسئولیت قانونی و اخلاقی خود دانست. حماس همچنین خواستار پاسخگویی رژیم تروریستی اسرائیل به خاطر استفاده از گرسنگی به عنوان ابزار جنگی شد.
وزارت امور خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین نیز از این گزارش استقبال کرده و تاکید نمود که این اولین گزارش جهانی با اعتبار و قطعیت است که بر اساس معیارهای سازمان ملل وقوع قحطی در نوار غزه را تایید میکند.
این وزارتخانه از تمامی کشورها و جامعه جهانی، به ویژه شورای امنیت، خواست تا مسئولیت خود را برای توقف جنایات نسلکشی و گرسنگی دادن به مردم غزه بر عهده بگیرند.
وزارت امور خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین بر لزوم اتخاذ یک موضع قاطع بینالمللی تاکید کرد که رژیم تروریستی اسرائیل را مجبور به توقف جنگ، اشغال غزه و آواره کردن مردم کند. همچنین خواستار باز شدن گذرگاهها برای ورود پایدار کمکها، آغاز فوری بازسازی غزه و اقدام دادگاههای بینالمللی برای محاکمه عاملان جنایات علیه مردم فلسطین شد.
منبع: المیادین