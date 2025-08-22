باشگاه خبرنگاران جوان - سرژ اوریه مدافع ساحل عاجی سابق تیمهای مطرحی همچون تاتنهام و پاری سن ژرمن پس از ۲ سال بدون تیم بودن با حضور در تمرینات پرسپولیس در اردوی ترکیه توانست نظر وحید هاشمیان سرمربی سرخپوشان را جلب کند و به این تیم پیوست.
در روزهای اخیر خبرهای مبنی مبتلا بودن سرژ اوریه به هپاتیت منتشر شد و این موضوع باعث شد که این بازیکن فعلا از حضور در تمرینات و بازیها محروم شود. پرونده این بازیکن فعلا در مرجع قضایی فدراسیون فوتبال درحال پیگیری است. گفته میشود اوریه از سالها پیش به این بیماری مبتلا بوده است و دارو نیز مصرف میکرده است، اما مدتی است که مصرف داورهایش را قطع کرده است.
داستان از جایی عجیب میشود که بستن قرارداد با بازیکنان در همه جهان منوط به انجام تستهای پزشکی است، اما پرسپولیسیها پیش از اینکه اوریه تستهای پزشکی را پشت سر بگذارد با او قرارداد امضاء میکنند و حالا مدیران این باشگاه باید پاسخگوی این اشتباه بزرگ شان که ضرر مالی هنگفتی را به باشگاه وارد کرده است باشند.
دکتر فرید زرینه رئیس کمیته پزشکی باشگاه پرسپولیس در مصاحبهای درخصوص ابتلای اوریه به هپاتیت گفت: اوریه در روزهای آخر اردوی ما به ترکیه رسید و پزشک تیم درخواست آزمایش کرد، اما شرایط برای انجام تست در ترکیه فراهم نشد. به همین دلیل عوامل تیم گفتند که او به تهران بیاید و در اینجا تست بگیریم. بعد هم در تهران آزمایش داد و آزمایش هپاتیتش مثبت شد. دکتر هراتیان (رئیس ایفمارک) به باشگاه آمد و این مسئله را اعلام کرد ولی همه چیز موکول به تستهای بیشتر شد، نه اینکه در تمرین شرکت نکند.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا وقتی تستهای اوریه مشکوک بوده با او قرارداد بسته شده است؟ گفت: قبل از اینکه تست پزشکی داده شود قرارداد بسته بودند. من یک سؤال دارم، آیا مثبت بودن تست هپاتیت مانع فوتبال بازی کردن است؟
زرینه درخصوص اینکه گفته میشود اگر میزان بیماری بالاتر از سطحی باشد، بازیکن نمیتواند فوتبال بازی کند، بیان کرد آیا در فیفا و ایران آییننامهای داریم؟ یعنی درباره چنین موضوع مهمی در دنیا فکر نشده است؟ ما در ایران چنین آییننامهای نداریم؛ شما به چه آییننامهای میتوانید استناد کنید؟ باید متخصصان کبد و عفونی در این مورد نظر بدهند. کسانی که ما از آنها استعلام گرفتیم، جزو افراد بسیار متخصص هستند؛ دکتر مینو محرز، دکتر اشرفیزاده و دکتر علویان. این پزشکان نامه زدند و گفتند که تمرین و بازی کردن اوریه مشکلی ندارد و بلامانع است.
زرینه در پاسخ به این سوال که پس چرا کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال این بازیکن را از حضور در تمرینات و مسابقات منع کرده، اظهار داشت: بله منع کردند ولی آیا آنها رفرنس (مرجع) هستند؟ آیا پزشکان آنها مرجع هستند؟ دکتر علویان رئیس هپاتیت ایران و دکتر محرز رئیس مرکز تحقیقات ایدز و بیماریهای عفونی ایران هستند. خیلی جالب است، خودشان گفتند که کمسیون تشکیل میدهند؛ اما مگر ما در ایفمارک کمیسیون داریم؟ کمسیون را باید وزارت ورزش تشکیل دهد. آیا کمیسیونی تشکیل شده که نظر دهند؟ صرفاً اگر فردی بگوید که فلان کار شده باید کمیته انضباطی پرونده تشکیل دهد؟
وی در مورد اینکه چرا قبل از اینکه تست پزشکی اوریه نهایی شود با او قرارداد بسته شده است؟ عنوان کرد: این موضوع به من ربطی ندارد. من نباید به این سؤال جواب دهم.
زرینه در مورد اینکه با این وضعیت شما همچنان معتقدید سرژ اوریه میتواند در پرسپولیس بازی کند؟ گفت: من متخصص عفونی نیستم، من به قوانین و همینطور گواهیهای صادر شده استناد میکنم. الان علم چه میگوید؛ میگوید نمیتواند؟ پس چطور اساتیدی که نام بردم به ما گفتند که او میتواند بازی کند؟ باید این را بفهمیم که تابع قوانین و اساتید باشیم؛ قوانین که مانع نمیشود، اساتید هم میگوید بلامانع است، پس مشکل کجاست؟
رئیس کمیته پزشکی پرسپولیس یادآور شد: یک تست دیگر سرژ اوریه منفی بوده است. این کارهای تخصصی است. این متخصصان آزمایشها را دیدند و این حرف را زدند. یک نکته دیگر اینکه، آیا اوریه تازه دچار این بیماری شده است؟ این بازیکن در پاریسنژرمن و تاتنهام بازی کرده؛ یعنی آنها احمق بودند؟ خودش میگوید آن موقع هم این بیماری را داشته است. از آزمایشها هم مشخص است که این بیماری قدیمی بوده ولی دارویی داشته و قطع کرده و الان میزانش بالا رفته است. دوباره دارو را بخورد میزان ویروس بدنش پایین میآید.
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال برای بررسی این پرونده، کادر پزشکی پرسپولیس، نماینده ایفمارک و همچنین نماینده سازمان لیگ را فراخوانده است. قرار است اولین جلسه رسیدگی به این موضوع روز دوشنبه هفته آینده در ساختمان فدراسیون فوتبال برگزار شود.
گفته میشود در صورت اثبات تخلف کادر پزشکی پرسپولیس، احتمال صدور حکم محرومیت برای تیم پزشکی این باشگاه وجود خواهد داشت.
منبع: تسنیم