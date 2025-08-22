باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه می‌گوید که «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور این کشور تا زمانی که زلنسکی در برابر خواسته‌های مسکو سر تعظیم فرود نیاورد، با او دیدار نخواهد کرد.

لاوروف پیرامون روند آتش‌بس گفت که به ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین «چندین اصل لازم برای صلح» ارائه شده، اما او «به همه چیز نه» گفته است.

وزیر خارجه روسیه به ان‌بی‌سی نیوز گفت: «پوتین زمانی که دستور کار برای اجلاس آماده باشد، با زلنسکی دیدار خواهد کرد و این دستور کار اصلاً آماده نیست.»

لاوروف ادامه داد: «وقتی آقای ترامپ این مسائل را در نشست واشنگتن مطرح کرد، برای همه کاملاً روشن بود که چندین اصل وجود دارد که باید پذیرفته شود؛ از جمله عدم عضویت در ناتو و بحث در مورد مسائل ارضی. زلنسکی به همه چیز نه گفت. او حتی، همانطور که گفتم، به لغو قانون منع زبان روسی نیز نه گفت. چگونه می‌توانیم با شخصی که وانمود می‌کند رئیس جمهور است، ملاقات کنیم؟»

لاوروف تأکید کرد که پوتین در دیدار هفته گذشته خود با ترامپ در آلاسکا، موافقت کرده است که در مورد برخی مسائل مصالحه کند.

زلنسکی تا کنون بار‌ها خواستار دیدار مستقیم با ولادیمیر پوتین شده است. پوتین با رئیس جمهور آمریکا بار‌ها پیرامون اوکراین گفت‌و‌گو کرده، اما می‌گوید دیدار مستقیم با زلنسکی شرایطی دارد که باید فراهم شود.

روز گذشته، سه منبع آگاه از تفکرات در سطح بالای کرملین به رویترز گفتند که رئیس جمهور روسیه از اوکراین می‌خواهد که به عنوان بخشی از توافق صلح، تمام منطقه دونباس را واگذار کند، از جاه‌طلبی برای پیوستن به ناتو دست بردارد، بی‌طرف بماند و نیرو‌های غربی را از خاک خود دور نگه دارد.

منبع: روزنامه تلگراف