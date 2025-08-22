باشگاه خبرنگاران جوان ؛ محبوبه کباری - رضا اکبری رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور اظهار داشت: ما در دهه پایانی ماه سفر هستیم و عاشقان حضرت امام رضا علیه السلام به سمت مشهد مقدس در حال حرکت هستند. تعداد زیادی از زائران وارد مشهد شده‌اند و باید برای برنامه‌ریزی بازگشت آن‌ها که از جمعه تا دوشنبه انجام می‌شود، تدابیری اندیشیده شود.

وی ادامه داد: با توجه به پیش‌بینی‌ها، ما مجدداً با اوج برگشتی برای زائرین روبه‌رو هستیم. اتوبوس مورد نیاز این زائرین باید از نقاط مختلف کشور تأمین گردد. طبق روال سال‌های قبل، تعدادی از استان‌ها اتوبوس کافی برای بازگرداندن همه زائرین در این بازه زمانی ندارند.

او بیان کرد: برنامه‌ریزی صورت گرفته است تا اتوبوس‌های مورد نیاز زائرین از سایر شرکت‌ها و استان‌ها تأمین شود. سهمیه هر استان بر اساس تعداد زائرینی که آورده‌اند، مشخص شده است. پیش‌بینی می‌شود که حدود ۳۵۰ تا ۶۰ هزار نفر با اتوبوس به مشهد بیایند و این ناوگان باید تأمین گردد.

اکبری اظهار کرد:استان‌های با بالاترین تعداد زائر شامل خراسان جنوبی، تهران، اصفهان، مازندران و فارس هستند که برای آن‌ها باید برنامه‌ریزی مناسبی صورت گیرد.

وی افزود: این جلسه بسیار خوب بود و امیدواریم بتوانیم خدمات مناسبی را در روزهای آینده برای بازگشت زائران از مشهد ارائه دهیم و این ۲۸ سفر نیز کارنامه درخشانی را به جا بگذارد.