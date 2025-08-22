باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - حزب لیکود رژیم تروریستی اسرائیل امروز جمعه اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم تروریستی و رئیس این حزب، به دنبال برگزاری انتخابات زودهنگام نیست. این حزب گزارش‌های رسانه‌های صهیونیستی مبنی بر تعیین ماه مارس به عنوان زمان انتخابات را تکذیب کرد.

پیش از این، روزنامه صهیونیستی اسرائیل هیوم در گزارشی اعلام کرده بود که نتانیاهو ماه مارس را به عنوان زمان برگزاری انتخابات زودهنگام تعیین کرده است. کابینه کنونی به ریاست نتانیاهو در پایان سال ۲۰۲۲ تشکیل شد و دوره قانونی آن تا پایان سال ۲۰۲۶ است، مگر اینکه انتخابات زودهنگام برگزار شود.

حزب لیکود در کانال تلگرام خود نوشت: «نتانیاهو ماه مارس را به عنوان زمان انتخابات تعیین نکرده و به دنبال انتخابات زودهنگام نیست. برعکس، کابینه دوره کامل خود را تکمیل خواهد کرد.»

شایان ذکر است که نتانیاهو تمامی درخواست‌های مخالفان برای برگزاری انتخابات زودهنگام را رد می‌کند. پیش از این، نتایج یک نظرسنجی که توسط روزنامه صهیونیستی معاریو منتشر شد، نشان داد که در صورت برگزاری انتخابات در حال حاضر، ائتلاف مخالف نتانیاهو همچنان برتری خود را حفظ خواهد کرد.

پنجشنبه گذشته، نتانیاهو در جریان بازدید از لشکر غزه ارتش رژیم تروریستی ادعا کرد: «آمده‌ام تا طرح‌های ارتش برای تسلط بر شهر غزه و یکسره کردن نبرد با حماس را تأیید کنم.» در همین حال، او اشاره کرد که دستور آغاز مذاکرات فوری برای آزادی تمام اسیران در نوار غزه را صادر کرده است.

از اظهارات نتانیاهو پیداست که او به دنبال مذاکره بر سر یک توافق با شرایط جدید است. این در حالی است که میانجی‌ها منتظر پاسخ او به پیشنهاد آمریکا هستند، پیشنهادی که حماس دو روز پیش با آن موافقت کرد و تقریبا بند‌های آن با آنچه تل‌آویو قبلا تأیید کرده بود، مطابقت دارد.

اسرائیل تخمین می‌زند که ۵۰ اسیر نزد حماس دارد که ۲۰ نفر از آنها زنده هستند. در مقابل، بیش از ۱۰،۸۰۰ فلسطینی در زندان‌های اسرائیل به سر می‌برند که سازمان‌های حقوق بشری تائید کردند که رژیم تروریستی اسرائیل آنها را در معرض شکنجه و بی‌توجهی پزشکی قرار داده است.

منبع: آناتولی