فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پی حمله تروریستی به ۲ واحد گشت انتظامی تامین امنیت شهروندان در محور خاش به ایرانشهر که منجر به شهادت ۵ نفر شد، بیانیه صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ بیانیه فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پی حمله تروریستی به ۲ واحد گشت انتظامی تامین امنیت شهروندان در محور خاش به ایرانشهر که منجر به شهادت ۵ نفر شد.

بار دیگر، دست کثیف مزدوران وطن‌فروش تروریست، به خون گران‌بهای ۵ نفر از همکاران جان برکف که همزمان با سالروز رحلت پیامبر رحمت، حضرت محمد (ص) و شهادت کریم اهل بیت، امام حسن مجتبی (ع)، در محور خاش به ایرانشهر، مشغول تامین امنیت شهروندان بودند، آلوده شد؛ غیور مردان سلحشوری که بدون هیچگونه ادعایی، آرامش و آسایش خود را فدای تامین آسایش و آرامش شهروندان نمودند.

ضمن عرض تسلیت، عوامل این جنایت بزرگ، به زودی به سزای اعمال ننگینشان خواهند رسید.

 

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۸ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
تو رو خدا این افغانیا رو بریزید بیرون نترسین از اینکه شهر بدون نظافت بشه بذارید واقعی بشه همه چی اینا جونای مترو دست فروش مترو کردن و راننده اسنپ دیگه نون و آب برای خودمون نداریم چه برسه اینا آخرشم همشون جاسوس شدن مجاز و غیر مجاز شون باید برن این همشون جاسوسن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۸ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
تقریبا همیشه همینو میگین ولی چند روز دیگه بازم شهید میدین... جای این حرفا امکانات خوب و مناسب شرایط اونجا را بدین تا شهدا به حداقل برسه..
۰
۵
پاسخ دادن
